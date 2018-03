Catic hofft auf starke Rückrunde

Anzeige

Nordheim/Wattenheim.Während fast alle Fußballklubs aus der Kreisliga A am vergangenen Sonntag den im Dezember wetterbedingt ausgefallenen 18. Spieltag nachgeholt haben, blieb die SG Nordheim/Wattenheim spielfrei. Also hatte Hamdija Catic, Trainer bei der SG NoWa, noch etwas mehr Zeit, um seine Mannschaft auf die Restsaison vorzubereiten. Das ist aus Sicht der Blau-Weißen sicherlich nicht schlecht, denn im alten Jahr lief es für die Nordheim/Wattenheimer alles andere als optimal. Lediglich elf Punkte holte man aus den ersten 18 Saisonspielen und musste als 15. auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern.

Nach Gründe befragt, warum es für seine Truppe in der aktuellen Saison so schlecht lief, muss Catic nicht lange nachdenken: „Man hat arg gemerkt, dass uns immer wieder wichtige Stammspieler gefehlt haben und wir eigentlich nie mit einer richtig eingespielten Mannschaft antreten konnten. Die Ausfälle mussten wir dann mit Spielern aus unserer zweiten Mannschaft und aus dem A-Jugend-Team kompensieren – da konnte man einfach nicht die gleiche Leistung erwarten.“ Den Spielern will Catic jedoch keine Vorwürfe machen: „Auch wenn die Qualität etwas gefehlt hat, haben meine Spieler gebracht, was sie können. Mit etwas mehr Erfahrung und weniger Pech hätten wir aber fünf, sechs Punkte mehr auf dem Konto haben können.“

In den noch ausstehenden Saisonspielen hat Catic als Ziel den Relegationsplatz ausgegeben, weiß aber auch, dass es nicht einfach wird. „Es wird sehr schwer, aber ich bin zuversichtlich. Unsere Vorbereitung lief bislang gut, auch wenn noch nicht alle Spieler bei 100 Prozent sind. Wenn aber alle fit sind und auch bleiben, wir in Ruhe arbeiten können und alle Spieler in jedem Spiel alles geben, können wir das schaffen“, glaubt Catic.