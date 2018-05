Catic schaut nur auf die SG

Anzeige

Unterdessen hat bei den Lampertheimern die Planung für die kommende Spielzeit begonnen. Auch wenn noch nichts spruchreif ist, verrät Svrga, dass der VfB den einen oder anderen Neuzugang holen wird: „Die Gespräche laufen. Wir werden unseren Kader etwas vergrößern und so teamintern mehr Konkurrenzkampf haben.“

Azzurri Lampertheim – Aschbach

Obwohl die Azzurri am vergangenen Sonntag ihr Spiel in Lörzenbach knapp verloren haben und nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz Richtung B-Liga stehen, haben die Spargelstädter den Klassenerhalt sicher. „Es hängt noch einiges an den anderen Klassen, aber aus der Kreisliga A wird wohl nur eine, maximal zwei Mannschaften absteigen. Für uns heißt das, dass wir selbst bei einer Niederlage gerettet sind. Trotzdem wollen wir dieses letzte Heimspiel noch gewinnen“, sagt Coach Martin Göring.

Insgesamt ist Göring mit der Leistung, die seine Mannschaft in der Rückrunde abgeliefert hat zufrieden, immerhin haben sich die Lampertheimer durch einige gute Leistungen selbst aus dem Tabellenkeller befreit. „Den Aufwand, den wir betrieben haben, hat sich gelohnt. Die Spieler sind nach der Winterpause wieder zahlreicher ins Training gekommen und sind eigentlich alle fit.“ Für die kommende Saison erhofft sich Göring etwas mehr Ruhe, vom Abstiegskampf hat der Lampertheimer Coach erstmal genug: „Wir müssen gerade zum Rundenbeginn besser werden. Jedes Jahr um den Klassenerhalt zu zittern ist auf Dauer nicht gut für mein Herz.“

FC Ober-Abtsteinach – SG NoWa

Bei der Sportgemeinde hat man sich seit etwa drei Wochen auf den Abstieg eingestellt. Als Tabellenvorletzter hatte die SG NoWa keine Chance mehr, noch auf den Relegationsrang zu klettern. Vor dem letzten Spieltag sieht aber alles wieder anders aus. Plötzlich hängt das sportliche Schicksal der NoWa nämlich von den Ergebnissen der anderen Spielklassen ab. Sollten die Sportfreunde Heppenheim den Klassenerhalt in der Gruppenliga schaffen, würde lediglich die FSG Bensheim als A-Liga-Schlusslicht absteigen, die SG NoWa würde die Klasse halten. Sollten die Heppenheimer absteigen, käme auf die SG NoWa die Relegation zu.

Trainer Hamdija Catic beschäftigt sich nicht mit solchen Rechenspielen: „Momentan gehe ich davon aus, dass wir absteigen. Wir wollen uns anständig verabschieden und dem FC das Leben so schwer wie möglich machen.“

FV Biblis – TSV Reichenbach

Bevor beim FV Biblis nach den letzten 90 Saisonminuten der Grill angeworfen wird, hofft Trainer Roman Link auf einen Heimsieg. rago

