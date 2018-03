Cayetano beschenkt sich selbst

Anzeige

Für den TTC spricht auch, dass er auch personell noch einige Eisen im Feuer hat. Eines nennt sich Soroosh Amiri Nia. Der Deutsch-Iraner hat am Freitag sein Visum erhalten und soll am Mittwochabend in Deutschland ankommen. „Wir hatten einen neuen Versuch gestartet. Er wird bis Ende April bleiben und die restlichen Spiele bestreiten“, freut sich der TTC-Boss über die Rückkehr seiner etatmäßigen Nummer vier. Sein letztes Match für Lampertheim hatte Amiri Nia Anfang 2017 bestritten.

Am jüngsten Doppelspieltag erlebte zudem Mauricio Cayetano eine „Leistungsexplosion“, wie van gen Hassend berichtete. Der mexikanische Spitzenspieler des Verbandsliga-Teams, der Amiri Nia bislang glücklos ersetzte, landete beim 6:4 in Herne seine ersten zwei Einzelerfolge in dieser Saison. „Das war total emotional für alle. Ich habe sehr viele Nachrichten von Vereinsmitgliedern bekommen, die sich für ihn gefreut haben. Er ist absolut beliebt, hat am Freitag seinen 17. Geburtstag gefeiert und sich selbst beschenkt“, holte van gen Hassend aus. Dazu legte Andras Turoczy auf Position drei seine Nervenschwäche ab. In Velbert und Herne gewann er jeweils ein Einzel mit 12:10 im fünften Satz. Ingesamt holte der Ungar drei Einzelerfolge.

Doppelerfolg für TTC-Damen

Noch erfolgreicher verlief das Wochenende der TTC-Damen in der Oberliga Hessen. Die Südhessinnen siegten mit 8:5 gegen Primus NSC Watzenborn-Steinberg und legten einen 8:6-Erfolg beim Achten TSV Langstadt nach. Gegen den Tabellenführer stellten Anne Lochbühler, Alina Metzner und Sabrina Metzger mit je zwei Einzelsiegen die Weichen auf Sieg. In Langstadt punktete Lampertheims Spitzenspielerin Lochbühler dreifach, Tanja Haberle sammelte zwei Einzelerfolge. „Das war überragend. Vielleicht können wir ja noch einen Platz gutmachen“, sagte van gen Hassend. Aktuell stehen die TTC-Damen mit 20:8 Punkten hinter Höchst (27:5) und Staffel II (22:6) auf Platz vier. Am Samstag (18 Uhr) kommt der Siebte TTF Oberzeuzheim.

Wenig Mühe hatte das zweite TTC-Herrenteam in der Verbandsliga Süd mit dem Fünften TSV Höchst. Am Ende stand ein 9:2-Auswärtssieg für den Tabellenführer (23:1 Punkte), der am Samstag (17 Uhr) den Zweiten Königstädten (18:6) zur möglichen Vorentscheidung im Titelrennen empfängt. cpa

