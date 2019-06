Chance für Talente

Bergstraße.Deutschlandweit einzigartig ist das „Projekt Kreisauswahl“ des Fußballkreises Bergstraße. Darauf ist Kreisjugendwart Sascha Wilke aus Bürstadt stolz. Um das Projekt am Laufen zu halten, stehen wieder Talentsichtungen an. Im Fokus stehen Spieler des Jahrgangs 2005, von denen 13 künftig zur Auswahl zählen werden. Sieben stehen bereits im Kader.

Verantwortlich zeichnen der Kreisjugendausschuss mit Wilke, Jugendbildungsbeauftragter Tobias Kleiner, Carlo Favorite, Hermann Oberle sowie die ehemaligen Auswahlspieler Mohammad Hodroj und Leon Laudi. Die erste Sichtung ist am Montag, 24. Juni, im Starkenburgstadion Heppenheim, die zweite am Mittwoch, 26. Juni, beim TSV Weiher, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Das besondere am Projekt Kreisauswahl: Sie spielt nicht nur Fußball. Einen hohen Stellenwert genießen außersportliche, persönlichkeitsentwickelnde Aktivitäten (erlebnispädagogische Spiele, Besuche von Institutionen wie einer Jugendarrestanstalt, Drogen - und Alkoholprävention, Berufsvorbereitung, Schiedsrichterlehrgang). Diese finden vorrangig in der spielfreien Zeit statt. Pro Jahr sind vier bis fünf Lehrgänge mit jeweils bis zu vier Terminen geplant. Auftakt ist im Herbst eine dreitägige Kennenlern-Fahrt in die Jugendherberge Erbach. all

