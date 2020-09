Bürstadt.Nach der 5:7-Auftaktniederlage bei der SG Kelkheim stehen die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt am zweiten Spieltag der Hessenliga Süd-West schon ein wenig unter Zugzwang. Bei der Spvgg Hochheim wollen die Bürstädterinnen am Samstag (16 Uhr) die ersten Punkte einheimsen. Nach Niederlagen gegen Biebrich (5:7), Ober-Kainsbach (3:9) und Langstadt IV (5:7) schließt Hochheim die Tabelle der Hessenklasse ab.

„Die Chancen stehen gut, sollte man denken. Hochheim hat in etwa unsere Kragenweite“, sagt Bürstadts Trainer und Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Vor allem Vanessa Völzke, die gegen Langstadt IV nicht zum Einsatz kam, ist Rosenberger ein Begriff. „Wenn Hochheim mit seiner Top-vier-Mannschaft antritt, ist das eine sehr gute Truppe“, warnt der TVB-Coach: „Vielleicht ist das Selbstvertrauen nach den drei Niederlagen zum Auftakt etwas angeknackst.“ Für Bürstadt werden Laura Rosenberger, Claudia Müller, Fabienne Zorn und Laura Wunder an den Platten stehen. Celine Plischka (Urlaub) fehlt.

TVB II fordert Auerbach

Eine einigermaßen entspannte Ausganglage hat Bürstadts zweites Damenteam. Weil die Bezirksoberliga-Gruppe 1 nur aus acht Mannschaften besteht, sind keine Absteiger vorgesehen. „Die Bezirksoberliga ist für die Entwicklung unserer jungen Spielerinnen eine gute Klasse“, erklärt Rosenberger vor dem Auftakt gegen die TSV Auerbach am Sonntag (11 Uhr). Maya Schäfer, Sara Böhling, Daniela Diez und Sophie Kirsch werden das erste Spiel angehen.

Auch bei der dritten TVB-Mannschaft, die in der Bezirksliga-Gruppe 1 antritt, gilt das Motto „Jugend forscht“. „Es sollen zwar immer zwei erfahrene Spielerinnen dabei sein. Wir werden aber vermehrt Jugendliche einsetzen“, kündigt Rosenberger an. Beim Auftakt gegen den TSK Rimbach am Freitag (20.15 Uhr) werden Sophie Rosenberger(13 Jahre), Sophie Wieland (14) und Alina Lorenz (16) neben der routinierten Susanne Beck aufschlagen. cpa

