Cheerleader am Boden

Bürstadt.Die Cheerleader tun Harry Frommeld am meisten leid. „Die wären jetzt eigentlich in der Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften in Koblenz und würden ihr Programm bis zum Geht-nicht-mehr trainieren“, sagt der Kommunikationschef der Bürstadt Redskins. „Mehrere hundert Male“ (Frommeld) wird eine sogenannte Routine eingeübt, bevor es am Tag X darauf ankommt.

Stattdessen – Trainingsstopp. Nur ein paar individuelle Übungen und der Austausch via Smartphone halten so etwas wie Normalität am Leben. „Ein Flyer muss fliegen, eine Base muss eine andere Person in der Luft bewegen“, nennt Frommeld zwei Aktionen, die in Corona-Zeiten ohne Partner nicht trainierbar sind.

Jeder für sich, statt im Team

Die Deutschen Cheerleading-Meisterschaften wurden von Mitte Mai auf Anfang September verlegt. Ob der Termin eingehalten werden kann, ist völlig offen – die Vorbereitung darf nicht zu kurz kommen. Die Bürstädter Mixed-Formation „Red Arrows“, die 2019 Vize-Europameister wurde, hatte sich Ende Februar als Hessischer Meister für die „Deutsche“ qualifiziert. Auch die „Tomahawks“ (U 17), „T-PeeS“ (Kinder/Schüler) und „New Light“ (Partnerstunt) lösten das DM-Ticket. Gespannt warten die Redskins den Mittwoch ab, wenn die Politik über mögliche Lockerungen für den Sport berät. Gibt es Grünes Licht, kann im besten Fall der Trainingsbetrieb bei den Cheerleaders wieder anlaufen.

Darauf hoffen auch die Footballer – allen voran die Redskins-Seniors, die sich als Aufsteiger in die fünftklassige Landesliga Mitte viel vorgenommen hatten. Bereits im vergangenen September hatten die Redskins mit der Vorbereitung auf die Saison 2020 begonnen, die in diesen Tagen angelaufen wäre. Der Vorbereitungseffekt ist jetzt hinüber, aber immerhin: Als Lauf-, Kraft- und Ballsport bietet American Football ein paar Varianten mehr zur individuellen Trainingsgestaltung. „Ich gehe ein- bis zweimal pro Woche laufen. Kraft und Ausdauer trainiere ich zum Beispiel mit Bodenübungen wie Push-ups oder Sit-ups. Die Fingerfertigkeit am Ball kann man ebenfalls üben“, sagt Jan Frommeld. Der 22-jährige Running Back, der sich in Bürstadt auch als Jugendcoach engagiert, betont jedoch: „Ein Ersatz für das Mannschaftstraining ist das nicht. Das ist eher zur Überbrückung gedacht.“ Sein größter Wunsch? „Am besten wäre ein abrupter Stopp der Beschränkungen. Dann wären 50, 60 Leute im Training.“ Ein Wert, der in etwa der Teamstärke des Landesligisten entspricht – und der die große Lust der Redskins ausdrückt, auf den Platz zurückzukehren.

Den Nachwuchs halten Vater und Sohn Frommeld mit Challenges bei der Stange. Der Beweis über die meisten Sit-ups oder Liegestütze am Stück erfolgt über Videos, die über die Whatsapp-Teamgruppen verschickt werden. Zu den Trainingszeiten gibt es Online-Theorietraining. Spielzüge und Laufwege aus dem Playbook werden via Whatsapp abgefragt. „Bei den Kleinen geht es auch darum, die Eltern aufzubauen, wenn die Kids Lagerkoller haben“, weiß Harry Frommeld.

Die Redskins sind sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Über Facebook informieren sie knapp 1400 Follower regelmäßig über das, was machbar und erlaubt ist. „Wir werden nichts unternehmen, was die Gesundheit unserer Spieler, Mitglieder und Zuschauer gefährden könnte“, stellt Frommeld senior klar.

