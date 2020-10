Corona: Drei weitere Absagen

Ried.Nachdem in dieser Woche ein positiver Corona-Fall bei Alemannia Groß-Rohrheim bekannt wurde, hat der zuständige Klassenleiter und Kreisfußballwart Reiner Held reagieren müssen: Das für Sonntag terminierte Punktspiel des FC Alemannia beim SC Olympia Lorsch in der Kreisoberliga Bergstraße ist abgesetzt worden. Weil der infizierte Spieler beim 4:3-Heimsieg der Alemannen gegen Einhausen am vergangenen Sonntag noch mitgewirkt hatte, hat die Klassenleitung auf Anweisung des Gesundheitsamtes Heppenheim auch das Punktspiel der SSG Einhausen beim TV Lampertheim abgesetzt, das ebenfalls für diesen Sonntag vorgesehen war. Einen weiteren positiven Fall hat es beim VfR Fehlheim II in der Kreisliga A gegeben. Daher fällt auch das Meisterschaftsspiel der Fehlheimer Reserve beim SV Lindenfels aus. cpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.10.2020