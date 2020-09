Corona-Fall stoppt Ried-Fußballer

Kommunalpolitik

Streit um Zahl der Wahlplakate

Nur noch an zehn Standorten in Bürstadt, an drei in Bobstadt und an einem Platz in Riedrode sollen Parteien künftig Wahlplakate aufhängen dürfen. Das hat sich der Ältestenrat überlegt, in dem jeweils der Vorsitzende jeder ...