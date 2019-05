„Da kamen die ganz großen Namen“

Bürstadt.Der Zufall wollte es so, dass ausgerechnet der SV Fürth zum wohl letzten Spiel im Robert-Kölsch-Stadion vor dem Tribünenabriss beim VfR Bürstadt gastierte. Trainer der Odenwälder ist Ludwig Brenner, der vor 35 Jahren als Manndecker den letzten Aufstieg des VfR in die 2. Bundesliga miterlebte. Nach dem Kreisoberliga-Duell am vergangenen Sonntag, das Bürstadt 3:2 gewann, blickte der 59-Jährige im Interview mit dieser Zeitung auf die großen VfR-Jahre zurück.

Ludwig Brenner, hat sich dieses Gastspiel im Robert-Kölsch-Stadion anders angefühlt?

Ludwig Brenner: Eigentlich nicht. Ich war schon oft hier mit meinen Mannschaften zu Gast, aber es ist immer schön, an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Man verbindet doch sehr viel damit und kennt viele Leute von früher.

Wie blicken Sie dem bevorstehenden Abriss der Tribüne entgegen?

Brenner: Ich weiß, dass der VfR seinen großen Zeiten immer noch hinterher trauert und gerne Anknüpfungspunkte zu früher sucht. Jetzt hat der VfR mal wieder einen Aufstieg geschafft – zumindest denke ich, dass das klar geht. Vielleicht kann es ja wieder ein bisschen nach vorn gehen. Vielleicht ist die neue Anlage ein Zeichen des Aufbruchs für den Verein, um nach vorne zu blicken und etwas Neues anzugehen.

Was verbinden Sie mit diesem Stadion?

Brenner: Vor allem die großen Jahre – die Aufstiegsspiele gegen 1860 München oder die Zweitliga-Duelle mit dem FC St. Pauli. Die Begeisterung der Zuschauer hier war fantastisch. Für mich als gebürtigen Bürstädter, den die Leute kannten, war dieses Stadion sowieso mein Wohnzimmer. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht: Der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 waren hier, der MSV Duisburg. Hinzu kamen die Derbys gegen Darmstadt, Offenbach und Kassel. Das waren Wahnsinnszeiten – auch von dem, was wir fußballerisch geleistet haben. Wir waren ja nie Opfer, auch in Liga zwei nicht.

Vor fast genau 35 Jahren, am 27. Mai 1984, startete die Aufstiegsrunde zur 2. Liga. Gleich zum Auftakt der Viererrunde ging es zu den Löwen.

Brenner: 38 000 Zuschauer im Olympiastadion – das war schon einmalig. Später haben wir noch ein paar Mal in großen Stadien gespielt, zum Beispiel gegen Hertha BSC. Aber durch die Zuschauermassen in München war das etwas ganz Besonderes. Das sieht man als Amateur nicht oft. Ein Wahnsinnerlebnis.

Haben Sie sich damals den Namen Christian Streich gemerkt? Der stand damals als Spieler im Kader des Freiburger FC, der ebenfalls in dieser Runde mitspielte.

Brenner: Ich habe damals gegen einige bekannte Namen gespielt – Wiggerl Kögl zum Beispiel oder Kurt Eigl, der mich als Trainer ein paar Jahre später zum VfL Neckarau geholt hat. Andere haben erst später Karriere gemacht.

An welche großen Gegner erinnern Sie sich besonders gern?

Brenner: Zu Saisonbeginn 1985/86 haben wir hier gegen den amtierenden Titelträger Bayer Uerdingen in der ersten DFB-Pokalrunde knapp 1:3 verloren. Einmal haben wir ein Vorbereitungsspiel gegen den HSV mit Trainer Ernst Happel gemacht. Gegen Kaiserslautern mit Hans-Peter Briegel haben wir ein paar Mal in der Vorbereitung gespielt. Zweimal kam der FCK mit den Allofs-Brüdern – da habe ich gegen Thomas Allofs verteidigt. Das waren die ganz großen Namen im deutschen Fußball, und die sind alle hier in Bürstadt angetreten.

Da staunt ein Ur-Bürstädter sicher nicht schlecht.

Brenner: Wenn du beim HSV oder bei Eintracht Frankfurt groß wirst, hast Du eine andere Erwartungshaltung. Aber für jemanden wie mich, der die komplette Jugend in Bürstadt durchlaufen hat, die Chance zu kriegen, solche Spiele zu erleben – das vergisst man nicht. Für uns war die 1. Bundesliga eine Utopie.

War der 4:0-Sieg im Rückspiel gegen München vor 10 000 Zuschauern hier Ihr größter Moment?

Brenner: Oh, da waren eher 15 000 da. (lacht) Es war alles rappelvoll, die Leute haben in drei, vier Reihen gestanden. Schon im Vorjahr hatten wir es in die Aufstiegsrunde geschafft, gegen Saarbrücken und Ulm aber den Kürzeren gezogen.

Umso größer muss die Freude gewesen sein.

Brenner: Nicht nur die Tatsache, gegen 1860 vor dieser Kulisse zu spielen, sondern auch zu wissen, dass wir das entscheidende Spiel hier haben und den Aufstieg feiern können – ja, vielleicht war das wirklich der absolute Höhepunkt meiner Karriere. Endlich hatten wir es geschafft, nach drei Jahren Anlauf mit einer Vizemeisterschaft und zwei Meisterschaften. Da ist wahnsinnig viel von uns abgefallen.

Bei einem anderen Highlight im damaligen Waldstadion waren Sie zehn Jahre alt. Waren Sie beim Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern (1:1) 1970 vor Ort?

Brenner: Da habe ich da hinten gelegen. (zeigt auf das Tor in Richtung VfR-Gaststätte)

Sie haben gelegen?

Brenner: Wir Jugendspieler durften uns auf den Halbmond hinter dem Tor legen oder setzen, den Zaun gab es noch nicht. Wir hätten sonst nichts gesehen – rundherum war alles voll.

Das Interview wurde persönlich geführt und dem Gesprächspartner vor Veröffentlichung vorgelegt.

