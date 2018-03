Anzeige

ried.In der Fußball-Kreisliga B erlitt der FC Olympia Lampertheim wieder einen Rückschlag und unterlag beim SC Rodau mit 3:4. „Der Rodauer Sieg geht insgesamt in Ordnung. Aber aufgrund unserer guten kämpferischen Leistung hätten auch wir einen Punkt verdient gehabt“, lautete das Fazit von Olympia-Sportausschussmitglied Patrick Andres.

Obwohl die Olympia nur schwer ins Spiel kam, ging sie in der 15. Minute durch Ufuk Kahya, der einen Freistoß aus 18 Metern ins lange Eck schoss, in Führung. In der 27. Minute kam es noch besser für die Olympianer, denn Leon Klinke markierte das 0:2. Doch die FCO-Freude währte nur kurze Zeit. In der 34. Minute verwandelte Rodaus Salman Ahmad einen Foulelfmeter zum 1:2. Und noch vor dem Wechsel gelang Gernot Brunken der Ausgleich zum 2:2.

Die erneute Führung für die Lampertheimer fiel in der 68. Minute, als Dennis Becker zum 2:3 einköpfte. Doch in der 79. Minute glichen die Rodauer durch Öczan Calik erneut aus. Thomas Silbermanns Tor bedeutete schließlich das 4:3 (89.).