Darmstadt bei Union Außenseiter

Bürgermeisterwahl

Drei Bewerber stehen nun fest

Bärbel Schader (CDU) wird bei der Bürgermeisterwahl in Bürstadt am Sonntag, 27. Januar, ganz oben auf dem Wahlzettel stehen. An zweiter Stelle folgt Steffen Lüderwald (SPD) und danach die unabhängige Kandidatin Anne ...