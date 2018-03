Anzeige

Ried.Der 20. Spieltag in der Fußball-C-Liga könnte das Aufstiegsrennen mächtig aufmischen. Am Sonntag (15.15 Uhr) hat der Dritte SG Hüttenfeld den Tabellenführer ISC Fürth als Gast im Sportpark am Hegwald. Schützenhilfe könnte die SGH von Aufsteiger Birlikspor Biblis erhalten, der beim Zweiten Türkspor Wald-Michelbach punkten will. Ebenfalls um 15.15 Uhr ist die SG Riedrode II gefragt. Beim Letzten TSV Elmshausen geht es für die Gelb-Schwarzen darum, nicht noch tiefer in den Abstiegssog gezogen zu werden. Um 13.15 Uhr sucht der Vorletzte FV Biblis II zu Hause gegen den Viertletzten SSV Reichenbach II den Befreiungsschlag. Befreit aufspielen kann die 1b-Elf der Bürstädter Eintracht, die den SV Zwingenberg empfängt.

Hüttenfeld – ISC Fürth

Der Ärger über das späte 1:1 zuletzt gegen Zwingenberg ist bei Marco Falkenstein schon wieder verflogen. „Wenn wir in den ersten 70 Minuten unsere Chancen nutzen, kannst du so ein Tor kriegen. Aber es ist alles gut. Wir haben gegen Fürth nichts zu verlieren.“ Acht Zähler trennen die SGH (39 Punkte) von Primus ISC (47). Das Hinspiel entschied der Dritte aber mit 2:0 für sich. „Wir wollen Fußball spielen und müssen das Ding zusammen rocken.“

Türkspor – Birlikspor

Die 4:5-Niederlage im Hinspiel hat Birlik-Coach Semi Tela noch immer nicht verarbeitet: „Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Leider hatten wir damals keinen Torwart dabei.“ Am Sonntag muss sich kein Feldspieler ins Tor stellen, Stammkeeper Kpatcha Bawena wird laut Tela mitmischen können. Für den Neunten Biblis (22) zählt in Wald-Michelbach (2./41 Punkte) nur ein Dreier.