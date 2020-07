Das Ende der langen Einsamkeit

Bensheim.Sie sind wieder da: Nach fast vier Monaten Zwangspause kehrten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach in dieser Woche zurück in den Trainingsbetrieb. Der Start in die Vorbereitung auf die Erstliga-Saison, deren erster Spieltag derzeit für das Wochenende 5./6. September vorgesehen ist, erfolgte wie üblich mit einer Laufeinheit inklusive Laktattest im Weiherhausstadion. Nach zwei weiteren Ausdauer- sowie zwei Indoor-Einheiten unter Corona-Bedingungen wird die Trainingswoche am Sonntagvormittag mit einem 3000-Meter-Lauf abgerundet.

„Es ist schön, dass es endlich wieder losgeht“, freute sich Flames-Coach Heike Ahlgrimm über den Anpfiff und schaute zurück auf die lange handballlose Zeit. „Das war schon sehr komisch, man sieht sich jeden Tag im Training und plötzlich ist das von heute auf morgen alles weg. Zum Glück ist das jetzt vorbei.“ Die Planungen von Ahlgrimm sind auf das erste Wochenende im September ausgerichtet, Freundschaftsspiele unter Vorbehalt vereinbart.

Saisoneröffnung im August

Die offizielle Saisoneröffnung der Flames soll, sofern behördlich erlaubt, in der zweiten August-Hälfte mit einer Testpartie in der Weststadthalle erfolgen. „Wichtig ist, dass wir ein Ziel haben, auf das wir hin trainieren.“ Ahlgrimm hofft, dass der aktuelle Termin für den Bundesliga-Start bestehen bleiben kann.

Das Rundendrehen auf der 400-Meter-Bahn zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsdisziplinen der Handballerinnen. Selbst bei Elisa Stuttfeld, wie schon im Vorjahr auch diesmal die Spielerin mit der besten Performance auf der Stadionrunde, hielt sich das Vergnügen an der Übung in Grenzen. „Ob das Spaß macht? Na ja, es gehört halt dazu“, meine die Linksaußen. Ebenfalls mit ziemlich Tempo war Leonie Kockel auf der Laufbahn unterwegs. „Alles ist besser, als alleine zu trainieren“, sagte der Neuzugang von Borussia Dortmund mit Blick auf die zurückliegenden Wochen des Einzeltrainings.

„Elisa und Leonie sind richtig gut“, fasste Emine Yildiz die starke Ausdauerleistungsfähigkeit der beiden Top-Läuferinnen der Flames zusammen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.07.2020