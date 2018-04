Das Ende der Leidenszeit

Anzeige

Bürstadt.Mit drei Toren hatte Daniel Patti erheblichen Anteil daran, dass die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt am Sonntag das C-Liga-Auswärtsspiel beim TSV Gras-Ellenbach mit 5:2 gewann. „Gras-Ellenbach ist ja gerade auswärts kein einfaches Pflaster. Trotzdem lagen wir dort bis kurz vor der Pause schon mit 3:0 in Führung, ehe wir vor der Halbzeit noch das 1:3 kassieren. Ohne das Gegentor wäre das Spiel wohl schon nach den ersten 45 Minuten für uns entschieden gewesen. Nach dem 4:1 war die Partie dann aber durch“, berichtet Patti, der mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 57. Minute selbst den vierten Treffer für ETB II markierte, nachdem er vor der Pause schon das 2:0 und 3:0 (31. und 39. Minute) für die Gäste aus dem Ried erzielt hatte.

Starke Rückrunde

Daniel Patti Daniel Patti kam am 28. Oktober 1983 in Heppenheim zur Welt und ist in Bürstadt zuhause. Dort lebt er mit seiner Lebensgefährtin Janina Degenhardt und den beiden gemeinsamen Töchtern Mia (7 Jahre) und Mara (4 Jahre). Er ist Pächter einer Tankstelle in Lampertheim-Hofheim, der auch ein Werkstattbetrieb angeschlossen ist. Beim VfR Bürstadt durchlief er den Juniorenbereich und schaffte dort auch den Sprung zu den Erwachsenen. Danach folgten zwei Jahre beim VfR Wormatia Worms II, bevor sich Patti 2006 dem SV DJK Eintracht Bürstadt anschloss, für den er aktuell als Spieler und Co-Trainer in der zweiten Mannschaft aktiv ist. and

„In der letzten C-Liga-Saison hatte ich einige Dreierpacks, aber in dieser Spielzeit war das mein erster. Das liegt auch daran, dass ich nach einer Innenbanddehnung im Knie in der Hinrunde rund acht Wochen pausieren musste“, erinnert sich der 34-jährige Kfz-Mechaniker nicht sehr gerne an diese Zeit. „In meiner Werkstatt konnte ich schon arbeiten, aber an Fußballspielen war in diesen Tagen nicht zu denken“, ist Patti froh, dass seine Leidenszeit nun schon länger vorüber ist. „Jetzt treffe ich in jedem Spiel, in dem ich dabei bin“, lässt sich die Restrunde für den offensiven Mittelfeldspieler, der auf dem Platz auch als Stürmer agiert, bisher hervorragend an.

„Wir haben bisher nur das Spiel beim Tabellenführer ISC Fürth mit 0:5 verloren, aber das war unter der Woche. Da konnten einige von uns nicht, auch ich selbst. Und Trainer Michael Herzberger war damals im Urlaub“, sagt Patti, der bei der Kreisoberligareserve der Grün-Weißen von der Wasserwerkstraße letztlich schon so etwas wie die gute Seele ist. Schließlich ist er auch Co-Trainer des C-Liga-Teams und lotste den aktuellen ETB II-Trainer Herzberger zum Club. „Michael und ich haben häufig beruflich miteinander zu tun, schließlich arbeitet er bei einer Karosseriebaufirma in Wiesbaden, so hat sich das damals dann ergeben“, sagt Patti, der seinen Chefcoach in den letzten Wochen schon vertreten hat, als dieser im Urlaub weilte.