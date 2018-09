„Das sind Spieler, Mitglieder, Menschen“

Bobstadt.Nein, nach dem Geschmack von Marc Merl ist der Saisonstart des SV Bobstadt mit zwei Punkten aus sieben Spielen in der Fußball-C-Liga natürlich nicht verlaufen. Der Vorsitzende steckt aber nicht auf. Der Weg ist das Ziel – nicht nur im Sportlichen: Die Integration der Flüchtlinge, die im Verein untergekommen sind, lobt Merl im Interview mit dem „Südhessen Morgen“ als problemlos.

Herr Merl, nach den vier Platzverweisen beim 0:4 in Hüttenfeld steht der SV Bobstadt mit vier Roten, drei Gelb-Roten und 18 Gelben Karten auf dem letzten Platz der Fairnesstabelle. Was ist da los?

Marc Merl: Mamadou Foula Barry, Gideon Osabouhien und Patrick Rudi haben drei Wochen Sperre bekommen, Lars Conrad sogar sechs. Dieser letzte Platz spiegelt uns überhaupt nicht wider. Wenn ich sehe, wie es bei uns im Training und in den Spielen zugeht, ist normalerweise zu wenig Aggressivität dabei. Unsere Platzverweise haben mehr mit Cleverness und situativem Fehlverhalten zu tun. Man muss einen Zweikampf auch mal Zweikampf sein lassen. Beim 4:4 in Hammelbach bekommen wir beim Stand von 4:2 zweimal Gelb-Rot. Zu elft gewinnen wir das.

Haben Sie das Hüttenfeld-Spiel intern aufgearbeitet?

Merl: Ein Spieler hat von einer verdienten Roten Karte gesprochen. Ein anderer hat den Schiedsrichter beleidigt – darüber brauchen wir auch nicht zu reden. Zwei Rote Karten konnte sich aber niemand erklären. Ein Spieler war nicht einmal in der Nähe – er wurde offensichtlich mit einem anderen verwechselt. Ein anderer Spieler wollte schlichten und stand dann eben da. Ich mache dem Schiedsrichter aber keinen Vorwurf, dieses Amt ist nicht ohne. Vielleicht hat er bei der Rudelbildung den Überblick verloren.

Unterm Strich stehen nach sieben Spieltagen ein früher Trainerwechsel und zwei Punkte auf dem Konto. Das ist eine magere Bilanz.

Merl: Ja, wobei man sagen muss: Der Trainerwechsel hat uns sehr gut getan. Seit Mirco Geschwind das Amt übernommen hat, ist die Trainingsbeteiligung in die Höhe geschnellt, konditionell haben wir uns enorm verbessert. Meistens haben wir 16, 17 Leute im Training – das ist vollkommen okay für uns.

Wie beurteilen Sie die Arbeit von Mirco Geschwind?

Merl: Was er sehr gut macht, ist das Training – das ist top. Eine solche Intensität hatten wir hier schon lange nicht mehr. Auf dem Platz ist er eine Autoritätsperson, hinterher kann man wieder normal mit ihm reden. Er hält die Jungs bei der Stange. Das ist bei unseren Ergebnissen nicht leicht. Dem Trainer kann man in unserer Situation keinen Vorwurf machen. Da einige Leistungsträger aus der vergangenen Saison gewechselt sind oder lange ausfallen, fällt die Eingewöhnung an die neue Klasse schwerer.

Das Sportliche ist beim SV Bobstadt bekanntlich nicht alles. Seit 2016 engagiert sich der Verein für Flüchtlinge, ist unter anderem Netzwerkpartner des „Fair Play Forums des Hessischen Fußballs“ und machte bei der Aktion „1:0 für ein Willkommen“ der Egidius-Braun-Stiftung mit. Welches Fazit lässt sich nach zwei Jahren ziehen?

Merl: Die Jungs, die damals zu uns kamen, sind noch da oder auch wieder zurückgekommen, weil es ihnen bei uns besser gefallen hat als bei anderen Vereinen. Manchmal bringen sie auch Freunde mit, aber wir können nicht jeden annehmen, wenn die Leistung nicht stimmt. Ansonsten muss man aber sagen: Sie lernen recht schnell Deutsch, bleiben auch nach den Einheiten sitzen und bringen sich überall sehr gut ein – egal, ob es ums Rasenmähen geht oder darum, als Helfer bei Festen anzupacken. Die Jungs sind echt in Ordnung. Sie sind Teil des Teams, der Zusammenhalt ist groß. Wenn wir sie nicht hätten, würde uns Qualität fehlen – auch sportlich. Da wäre letzte Saison zum Beispiel gar kein Trainingsbetrieb zustande gekommen.

Was halten Sie von den vielen Anti-Rassismus-Kampagnen, die es aktuell gibt?

Merl: Es gibt unter anderem vom Hessischen Fußballverband die Vorgabe, vor den Spielen eine Botschaft gegen Rassismus zu verlesen – aber bisher hat das in dieser Liga noch keiner gemacht. Von solchen Botschaften allein wird ja auch nicht alles gut. Generell ist es aber wichtig, dass es diese Botschaften gibt. Wenn Spieler wegen ihrer Hautfarbe ausgepfiffen werden, ist das einfach nicht okay.

Gab es beim SV Bobstadt rassistische Vorfälle?

Merl: Auch bei uns gab es schon einzelne Fälle, wo Leute gesagt haben: Was wollen wir mit den Schwarzen? Solche Leute spreche ich dann persönlich an. Hier bekommt niemand was geschenkt. Schuhgeld kriegen andere Spieler auch mal. Allgemein stelle ich fest: Wir haben auch Kurden, Griechen, Albaner im Team – das sind aber plötzlich alles Deutsche, die Flüchtlinge sind die Ausländer. Das ist Quatsch. Bei uns sind alles Fußballer, Vereinsmitglieder, Spieler, Menschen. Alle gehören mit Respekt behandelt. So wie auch sie uns mit Respekt behandeln.

