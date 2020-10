„Das steckt in den Köpfen der Spieler“

Ried.Unabhängig davon, was angesichts der steigenden Corona-Zahlen noch entschieden wird, bereiten die beiden Fußball-Gruppenligisten aus dem Ried den zehnten Spieltag vor. Die FSG Riedrode tritt am Sonntag (15.30 Uhr) zum Spitzenspiel bei Tabellenführer VfR Groß-Gerau an. Eintracht Bürstadt empfängt Schlusslicht SKV Büttelborn.

Groß-Gerau – Riedrode

Nachdem das FSG-Heimspiel gegen den FC Fürth am Sonntag wegen eines Covid-19-Falls im Riedroder Kader abgesagt wurde, hält sich die Vorfreude des Tabellenvierten (19 Punkte) auf das Top-Duell bei Aufsteiger Groß-Gerau (24) in Grenzen. „Wir werden am Freitag zum ersten Mal trainieren“, sagt FSG-Trainer Duro Bozanovic. Das Mittwochstraining fiel aus. Neben Arbeitern und Kränkelnden gab es teamintern Bedenken. Der positiv getestete Spieler ist laut Bozanovic ohne Symptome. „Die Sache belastet uns schon. Wenn so ein Fall vorkommt, steckt das in den Köpfen der Spieler“, erklärt Riedrodes Trainer. Und ergänzt: „Wir tun alles, um es den Spielern leichter zu machen. Aber du hast auch Spieler, bei denen es der Arbeitgeber nicht gern sieht, dass sie spielen.“

In Sachen Saisonfortsetzung ist Bozanovic zwiegespalten. „Eine Unterbrechung von, sagen wir, drei Wochen – was bringt die uns? Was ist dann? Fangen wir Ende November für zwei Spiele wieder an? Wir müssen trotzdem trainieren“, meint der 40-Jährige.

Den Trainingsausfall sieht der FSG-Coach genauso wenig als Vorteil wie das abgesetzte Match gegen Fürth. Doch Spitzenspiel hin oder her: Bozanovic und sein Trainerpartner Andreas Keinz tragen die Entscheidungen voll mit. „Natürlich ist es wichtig, dass man im Rhythmus bleibt. Aber wir stehen hinter unserer Mannschaft. Sie muss sich wohlfühlen“, betont er.

Mit sieben Siegen am Stück ist Groß-Gerau das Team der Stunde. Nur am zweiten Spieltag (3:6 in Heppenheim) ließ der Primus Federn. „Wir hatten Groß-Gerau schon vor der Runde als Favoriten auf dem Schirm. Leute wie Nils Beißer oder Burak Bilgin sind Top-Namen“, weiß Bozanovic: „Aber wir sind auch nicht so schlecht und wollen dem Gegner unseren Fußball aufdrücken.“

Neben Qendrim Dzackaj und Janis Wiesener fallen mit Kapitän Tomislav Tadijan (sieben Tore, fünf Vorlagen) und Stürmer Sinisa Pitlovic (vier Tore, vier Assists) zwei Leistungsträger aus.

Et. Bürstadt – Büttelborn

Zur Corona-Thematik hat Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund eine klare Meinung. „Ganz ehrlich: Die sollten alles abbrechen und dann abwarten, bis die Zahlen wieder runtergehen“, wünscht sich der 41-Jährige eine „einheitliche Regelung“ für ganz Hessen: „Viele verlieren gerade ihre Existenz wegen Corona und wir reden über Amateurfußball. So wichtig ist der jetzt auch nicht.“ Sportlich steht Sigmunds Elf nach zuletzt einem Zähler aus vier Partien vor einer kniffligen Aufgabe. Mit Büttelborn kommt der Tabellenletzte, der nach acht Spielen punktlos dasteht. „Niemand will der Erste sein, der gegen sie Punkte lässt. Dafür muss man sich entsprechend präsentieren. Wenn wir glauben, dass es mit 80 oder 90 Prozent gehen wird, sind wir auf dem Holzweg“, warnt der Eintracht-Coach: „Büttelborn wird uns jetzt nicht mit Glanz und Gloria bespielen. Als Schlusslicht hat ihnen bestimmt auch mal das Spielglück gefehlt, sonst hätten sie schon andere Ergebnisse eingefahren.“

Fehlendes Spielglück war an der Wasserwerkstraße häufiger ein Schlagwort – meist kombiniert mit fehlender Durchschlagskraft und fatalen schläfrigen Abwehrmomenten. Nur, weil die Kellerkonkurrenten zuletzt kaum aufholten, steht die Eintracht mit acht Punkten noch über dem Strich. Kommt Büttelborn zum richtigen Zeitpunkt? „Natürlich spielen wir jetzt lieber gegen die als gegen Fehlheim“, gibt Sigmund zu: „Das heißt aber nicht, dass es ein Selbstläufer wird. Wir haben in den Heimspielen ansprechende Leistungen gezeigt, auch gute Gegner hatten wir im Griff. Aber das Spielglück muss man erzwingen.“

Personell hat sich nach dem 0:3 beim 1. FCA Darmstadt kaum Besserung eingestellt. Luca Schäfer, Cuma Uzar und Benard Gashi fallen weiter aus, Kapitän Flamur Bajrami hat Knieprobleme. Erstmals wieder zum Kader soll Alex Lehmann gehören. Dazu plant Sigmund mit Valon Bajrami. „Ein routinierter Spieler, der die Ruhe am Ball und die Übersicht hat, um Leute in Szene zu setzen“, sagt der Coach über den früheren Erstmannschaftsspieler, der seit geraumer Zeit zum 1b-Team gehört.

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020