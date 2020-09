„Das Vertrauen rechtfertigen“

Rimbach/Bürstadt.Wohlwollend kann der Bürstädter Reiner Held auf den jüngsten Kreisfußballtag in der Zotzenbacher Trommhalle zurückblicken. Dieser wurde nun nachgeholt, nachdem er am 14. März wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Held und seine Mitstreiter wurden einstimmig wiedergewählt. Auch organisatorisch lief alles bestens und die Corona-Vorschriften wurden sehr akribisch umgesetzt.

Herr Held, der nachgeholte Kreisfußballtag ist vorüber. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Reiner Held: Ich bin zufrieden. Es ist alles harmonisch verlaufen und es gab keine Überraschungen. Auch nicht in personeller Hinsicht. Der FSV Blau-Weiß Rimbach war ein sehr guter Gastgeber und sorgte für einen organisatorisch reibungslosen Verlauf. Was mich persönlich etwas gestört hat, war der relativ dürftige Besuch. Nur 45 von 75 Vereinen haben den Weg nach Rimbach gefunden. Deswegen werde ich noch einmal das Gespräch mit den Vereinen, die nicht dabei waren, suchen.

Die Bergsträßer Fußballer können aber mit Fug und Recht behaupten, dass sie sich gut an die Corona-Vorschriften halten. Das galt nicht nur für den Kreisfußballtag, sondern generell. Oder wie ist Ihr Eindruck?

Held: Die Vereine haben die entsprechenden Hygienekonzepte ausgearbeitet und sich daran gehalten. Dabei kam ihnen sicherlich zugute, dass sie bereits in den jeweiligen Kommunen entsprechende Hilfestellungen erhalten haben. Letztlich aber forderte Corona auch eine hohe Anzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in jedem Verein rar gesät sind.

Wegen der Corona-Krise ist der Spielbetrieb an der Bergstraße im Frühjahr vorzeitig abgebrochen worden. Sportliche Entscheidungen konnten nicht mehr ausgetragen werden und dennoch musste eine Regelung über Auf- und Abstieg getroffen werden. Zog diese schwierige Entscheidungssituation Konflikte nach sich?

Held: Das kann ich so nicht bestätigen. Auf dem virtuellen Verbandstag des Hessischen Fußballverbandes am 20. Juni wurde die Entscheidung getroffen, dass es nur Auf- und keine Absteiger gab. Dies wurde von den Fußballkreisen größtenteils mitgetragen. Die Vereine sind mit dieser Regelung gut gefahren. Für mich gab es nur Gewinner.

Aber haben Sie nicht Angst, dass die im Anfang September neu begonnene Fußballsaison wegen Corona erneut gestoppt werden könnte?

Held: Vieles ist auch davon abhängig, ob die Hygienekonzepte greifen oder nicht. Aber sollten die Corona-Fälle erneut eine inakzeptable Zahl erreichen, die einen Saisonabbruch notwendig macht, würde der Hessische Fußballverband – und damit auch der Kreisfußballausschuss Bergstraße – dieser Situation nicht unvorbereitet gegenüberstehen. Dann würden wir uns den Herausforderungen stellen, vor denen wir sicherlich keine Angst haben.

Der Rückgang von ehrenamtlichen Kräften ist auch im Fußball des Kreises Bergstraße unschwer zu übersehen. Was bereitet Ihnen mehr Sorgen: das größer werdende Loch bei den Schiedsrichtern oder die Reduktion der ehrenamtlichen Arbeit in den jeweiligen Clubs?

Held: Als Kreisfußballwart bin ich von Mangel an Schiedsrichtern natürlich unmittelbar betroffen. Zwar stellen wir mit Christopher Reimund und Christian Ballweg Schiedsrichter für die Regionalliga und sind auch in der Hessenliga gut vertreten, doch in der Breite sind wir zu schwach aufgestellt. Da tut der Hessische Fußballverband gut daran, am Verbandstag im November entsprechende Regelungen zu beschließen, um das Schiedsrichterwesen attraktiver zu machen. Bedauerlich ist auch das oftmals nachlassende Engagement in den Vereinen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der sich auch der Fußballkreis Bergstraße stellen muss.

Im Gesamten kann der Fußballkreis Bergstraße aber stolz auf die geleistete Arbeit sein. Was macht Ihnen derzeit besonders Freude?

Held: Über die seit Jahren erprobte enge und gute Zusammenarbeit mit den Vereinen bin ich sehr froh. Auf diesem Wege möchte ich mich auch noch einmal für das entgegengebrachte Vertrauen bei meiner einstimmigen Wahl bedanken. Dieses gilt es nun, in den kommenden vier Jahren zu rechtfertigen.

Der nächste Kreisfußballtag findet im Jahr 2024 beim FC Odin Schönmattenwag statt. Nach Lautertal und Rimbach ist das nun das dritte Mal, dass diese Veranstaltung im für das Ried entfernten Odenwald stattfindet. Gab es denn keine Alternativen

Held: Es hat sich kein anderer Verein bei mir gemeldet, der den kommenden Kreisfußballtag ausrichten möchte. Da war ich froh, dass sich die Schönmattenwager hierzu bereiterklärt haben. Der FC Odin Schönmattenwag feiert dann sein 100-jähriges Bestehen und hat es auch aus diesem Grund redlich verdient, Ausrichter eines Kreisfußballtages zu sein. hias

