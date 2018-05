„Das war ein Über-Jahr“

Anzeige

Als der TTC 2016 beschloss, den Aufstieg in die 3. Liga wahrzunehmen, waren die Bedenken groß. Die Mannschaft muss in der Nord- statt in der Süd-Gruppe antreten, die Auswärtsfahrten sind länger und die Betriebskosten höher. Was ist aus diesen Bedenken geworden?

Van gen Hassend: „Bedenken haben wir keine mehr. Natürlich würden wir lieber in der Süd-Gruppe spielen. Das wurde aber vom Deutschen Tischtennis-Bund abgelehnt, weil ganz Hessen dem Norden zugeordnet ist. Unser Ziel muss es sein, uns breiter aufzustellen. Nur mit einem Trikotsponsor und eigenen Mitteln können wir uns nicht halten – wir sind auch auf kleinere Sponsoren und private Gönner angewiesen. Die ausländischen Spieler werden zum Teil von ihren Heimatverbänden gesponsert. In der nächsten Saison spielen wir gegen den 1. FC Köln, Hertha BSC und Oberhausen – das sind attraktive Adressen, die dritte Liga ist noch ausgeglichener. Es ist ein hoher Aufwand, aber es macht auch sehr viel Spaß.“

Gibt es Neuigkeiten, was den Drittliga-Kader angeht?

Van gen Hassend: Neben Andras Turoczy, der in die Regionalliga Süd nach Magdeburg wechselt, verlassen uns Soroosh Amiri Nia und unser Publikumsliebling Mauricio Cayetano. Ihn hätten wir gerne für die zweite Mannschaft in der Hessenliga behalten, aber der mexikanische Verband hat die Chance gesehen, ihn in der Oberliga unterzubringen. Es wird eine Herausforderung, diese Jungs zu ersetzen, wir sind aber dran und sehr zuversichtlich, eine spielstarke erste Mannschaft aufzustellen, die mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird.

Wie wichtig war der Aufstieg der zweiten, dritten und vierten Herrenmannschaft?

Van gen Hassend: „Wir haben einige junge ehrgeizige Spieler, für die diese Aufstiege natürlich toll sind. In der Hessenliga, die sehr stark sein wird, wird alles andere als der letzte Platz ein Riesenerfolg für die zweite Mannschaft sein – und das, obwohl wir souveräner Verbandsliga-Meister geworden sind. Wir stellen uns allerdings der Herausforderung.“

Besteht die Aussicht, einem Talent aus der Region oder gar aus der eigenen Jugend die Chance in der ersten Mannschaft zu geben?

Van gen Hassend: „Im Moment nicht. Wir hatten Kontakt mit dem Hessischen Tischtennis-Verband – die hatten aber niemanden für uns. Aus unserer Region ist kein einziger dabei. Ich hätte sofort einen Platz zur Verfügung gestellt. Aus unseren eigenen Reihen ist nichts absehbar.“

Bleibt beim Damenteam alles beim Alten?

Van gen Hassend: „Wir hatten einige Anfragen, aber die Mannschaft harmoniert. Deswegen werden wir mit denselben sechs Spielerinnen wie bisher auflaufen.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.05.2018