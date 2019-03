Defensive soll der Schlüssel zum TVL-Sieg sein

Lampertheim.Eine richtungsweisende Partie steht morgen Abend um 18 Uhr für die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim an: Das Team von Trainer Achim Schmied erwartet den direkten Tabellennachbarn HC VfL Heppenheim zu Derby und ein Sieg ist dabei fest eingeplant. „Wir bekommen es mit einem direkten Konkurrenten zu tun. Wenn wir in den letzten Saisonspielen noch ein paar Plätze gutmachen wollen, dann müssen wir gewinnen“, stellt Schmied klar.

Die Kreisstädter kommen als Tabellensiebter in die Jahnhalle, haben 22:16 Punkte auf dem Konto und sitzen damit dem TVL – Sechster mit 23:19 Zählern – direkt im Nacken. Für die Spargelstädter geht es ebenso wie für Heppenheim noch darum, Platz vier ins Visier zu nehmen. Diesen Rang hat Rüsselsheim/Bauschheim mit 25:17 Punkten inne. „Das ist absolut noch realistisch. Nur Ausrutscher darf man sich da keine mehr erlauben“, betont der TVL-Trainer.

An das Hinspiel in der Kreisstadt haben die Lampertheimer keine guten Erinnerungen: Zwei Minuten vor dem Ende führte der TVL noch mit drei Toren, musste sich aber letztlich mit einem 27:27-Remis zufrieden geben. „Da wollen meine Jungs sicherlich auch noch etwas gutmachen“, so Schmied, der damals krankheitsbedingt nicht dabei war.

Michael Redig fällt wohl aus

Dennoch kennt der erfahrene Trainer die Gäste natürlich bestens und weiß: „Wenn bei Heppenheim Rückraumspieler Oliver Hess wie zuletzt fehlt, dann ist das schon eine Schwächung. Gleichzeitig darf man nicht außer acht lassen, dass dann die Breite in deren Kader mehr zum Tragen kommt. Heppenheim hat ein gutes Team beisammen, das in dieser Runde allerdings etwas hinter den Erwartungen blieb.“ Besonders achten will Schmied auf das Zusammenspiel von Rückraum und Kreis: „Da müssen wir in der Deckung sehr aufmerksam sein.“ Die Defensive soll ohnehin der Schlüssel zum Erfolg werden: Mit der zuletzt immer besser funktionierenden 5:1-Abwehr soll der HC VfL zu Fehlern gezwungen werden.

Im Angriff wollen die Spargelstädter ähnlich konsequent agieren wie am vergangenen Wochenende, als man bei der ESG Crumstadt/Goddelau „einen begeisternden Handball spielte“, so Schmied, und nur knapp mit 33:34 unterlag. „Wenn wir daran anknüpfen können, dann haben wir sehr gute Chancen, diesmal die Punkte auch beide zu behalten. Wir müssen allerdings effektiv unsere Chancen reinmachen und dürfen den guten, häufig unterschätzten Heppenheimer Keeper Andreas Ginader nicht „warmwerfen“. Wenn er richtig in die Partie kommt, dann kann er sein Tor richtig vernageln“, warnt Schmied.

Doch bangemachen gilt nicht beim TVL, auch wenn Leistungsträger Michael Redig angeschlagen ist und wohl nicht mitwirken kann. „Dafür werden die anderen wieder ein paar Prozent mehr abrufen“, ist sich der Trainer sicher. Er kann ansonsten auf alle Akteure zurückgreifen und wird auch wieder einen A-Jugendlichen in seinen 14er Kader dazunehmen. „Wir sind heiß auf dieses Spiel, wollen dieses Derby unbedingt gewinnen“, unterstreicht Schmied, der in den letzten fünf Spielen keine Federn mehr lassen will, „auch wenn da noch dicke Brocken auf uns zukommen“. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019