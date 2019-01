Den Kader verstärkt

Bürstadt.Fußball-Kreisoberligist VfR Bürstadt geht gut vorbereitet in die Anfang März beginnende Restrunde in der Kreisoberliga Bergstraße. In der Winterpause begrüßte der Verein nämlich drei Zugänge, denen es zuzutrauen ist, eine tragende Rolle in der Mannschaft zu spielen. Für eine Position als Innen- oder Außenverteidiger kommt Atilla Ercan infrage, der zuletzt bei der SG Hemsbach am Ball war. Und mit Vincenzo Lucchese (VfB Lampertheim) und Muharem Reka (FC Fürth) kommen nun zwei Offensivakteure nach Bürstadt. Somit verfügen die Schwarz-Weißen mit den Brüdern Böck (Daniel und Dennis), Schäfer (Luca und Robin) sowie Reka (Besim und Muharem) drei Brüderpaare.

„Die Verstärkungen sind notwendig, denn Maximilian Schröher verlässt uns in Richtung TSG Pfeddersheim. Außerdem studiert Lukas Bamberg demnächst in Brüssel und Moritz Schuhmacher zieht es beruflich wie privat für ein gutes halbes Jahr nach Neuseeland“, begründet VfR-Vorsitzender Klaus Gassert die Notwendigkeit der Neuverpflichtungen. hias

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019