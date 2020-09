Der nächste Anlauf

Biblis.Der FV Biblis hat in der vergangenen Runde die beste Saison in der Kreisliga A seit vielen Jahren gespielt. In seiner letzten Spielzeit als Trainer hatte Thomas Roth die Truppe aus der Gurkenstadt zu einem echten Anwärter auf einen der ganz vorderen Tabellenränge geformt und hätte die Fußballschuhe um ein Haar als Kreisoberliga-Aufsteiger an den Nagel gehängt. Am Ende fehlte den Biblisern lediglich ein Punkt zum Aufstieg – und so muss der FVB in der am Sonntag beginnenden neuen Runde wieder in der Kreisliga A antreten.

„So knapp zu scheitern, das war schon etwas enttäuschend für uns. Vor allem für unsere Spieler hat mir das sehr leid getan, denn alle haben Woche für Woche wirklich hart gearbeitet. Für mich war unsere Mannschaft sogar das beste Team von allen A-Ligisten, zumal wir gegen die stärksten Mannschaften ja bereits gespielt hatten. Aber es sollte eben nicht sein, vielleicht schaffen wir es ja in der neuen Saison“, sagt Karlheinz Gölz, Erster Vorsitzender beim FV Biblis.

Nach dem Saisonabbruch waren die Kicker zunächst zum Nichtstun verdammt, da durch die Ausgangsbeschränkungen natürlich kein Trainingsbetrieb stattfinden konnte. Seit einigen Wochen trainieren die Bibliser nun wieder und bereiten sich mit einem neuen Spielertrainer auf die kommende Saison vor.

„Sehe uns gut gerüstet“

Bereits während der letzten Runde wurde man sich mit Thorsten Schnitzer, der bis dahin die sportlichen Geschicke von Hassia Dieburg in der B-Klasse lenkte, einig. „Ich traue ihm viel zu. Die Mannschaft hat ihn gut angenommen. Ich denke, er wird uns als Spielertrainer weiterbringen“, sagt Gölz.

Auch Schnitzer selbst freut sich über seine neue Aufgabe: „Wir haben zwar einen relativ kleinen Kader, die Qualität ist dafür aber hoch. Personell darf da aber nicht viel passieren, gerade was Verletzungen und Krankheiten angeht. Wenn wir das schaffen, können wir eine gute Rolle in der neuen Saison spielen. Mit unserer Vorbereitung bin ich jedenfalls sehr zufrieden. Alle ziehen gut mit und auch die Ergebnisse in den Testspielen haben gepasst. Ich sehe uns gut gerüstet für die neue Runde.“

Schnitzer hofft, dass seiner Mannschaft ein erfolgreicher Start gelingt und der FVB möglichst direkt an die vergangene Runde anknüpfen kann: „Unser Ziel ist es, eine ähnliche Saison zu spielen – nur eben diesmal mit einem Punkt mehr am Ende. Ich traue unserer Truppe zu, oben mitzuspielen. Einen Platz unter den ersten fünf Teams halte ich für absolut realistisch.“

Kader kaum verändert

Personell hat sich der Bibliser Kader in den vergangenen Monaten kaum verändert. Neben Thorsten Schnitzer lotsten die Bibliser mit Marc Dillmann einen weiteren Spieler aus Dieburg ins Stadion an der Pfaffenaue, aus Polen kehrt Dennis Wojtaszek in die Gurkenstadt zurück. Dafür verließ Dennis De Sousa Barba den Club und spielt künftig für den SSV Reichenbach, ebenso wie Steven Schmitt. Außerdem zog es Kevin Kleine zum SV Bobstadt und Shpejtim Jakupi zur Bürstädter Eintracht.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.09.2020