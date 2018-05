Der Olympia geht beim 2:4 die Puste aus

Anzeige

„Tobias Dubiel musste zur Arbeit und konnte daher nur die erste Hälfte spielen“, berichtete Patrick Andres vom FCO-Sportausschuss, den es besonders aufbrachte, dass Spieler ihren geplanten Einsatz erst kurz vor dem Spiel absagten. „Stand jetzt wissen wir noch nicht, mit welcher Mannschaft wir am kommenden Sonntag in Hambach zum letzten Spiel antreten sollen. Einige unserer Spieler haben sich Karten für das Aufstiegsheimspiel des SV Waldhof Mannheim gekauft und werden im Carl-Benz-Stadion sitzen. Das würden sie auch tun, wenn es für uns tatsächlich noch um etwas gehen würde“, kritisierte Andres die Einstellung. „Die nächsten zwei Wochen werden hart“, wusste Andres, dass dem Traditionsverein in Sachen Kaderplanung für die kommende Runde schwierige Tage bevorstehen.

Freudige Gesichter gab es im Adam-Günderoth-Stadion daher nur bei den Zotzenbachern. „Wir haben uns nur auf uns konzentriert und die anderen Dinge ausgeblendet. Uns hat nicht interessiert, was anderswo passiert und wir haben den Sieg verdient eingefahren“, registrierte FSV-Spielertrainer Christian Zeiss mit Wohlwollen, dass die Odenwälder unabhängig vom Rückzug des TVL II den B-Liga-Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft haben.

Bereits nach sieben Minuten durfte der FSV erstmals jubeln, als Schiedsrichter Markus Leißner auf den Elfmeterpunkt zeigte, nachdem sich Thomas Wistuba Jannik Rauch im Strafraum in den Weg gestellt hatte. Kristof Wecht lief an und verwandelte sicher zum 0:1. In der 14. Minute verhinderte FCO-Torwart Tobias Schneider mit einer Glanzparade das frühe 0:2. Auch Daniel Rauch ließ das 2:0 für die Gäste zunächst liegen (30.).

Doch in den zweiten 45 Minuten war es soweit: erneut gab es nach einem Wistuba-Foul an Jannik Rauch Strafstoß für den FSV und Daniel Rauch erhöhte auf 2:0 (50.). Thomas Wistuba ließ den FCO jedoch wieder hoffen, als er auf 1:2 (72.) verkürzte. Die Antwort gab der FSV in Form eines Doppelschlages. So setzte sich der erst in der 66. Minute eingewechselte Steffen Sattler zweimal stark über die rechte Seite durch und bediente in der 75. und 80. Spielminute Daniel Rauch, der nur noch zum 1:3 und 1:4 einschieben musste. Das letzte Tor im Spiel blieb den Hausherren vorbehalten. In der Schlussminute gab es einen Foulelfmeter für die Olympia, den Fehmi Dajakaj zum 2:4-Endstand nutzte.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.05.2018