Das Sportgericht Groß-Gerau war nicht zu beneiden. Im Fall des Abbruchspiels zwischen der SG Hüttenfeld und Eintracht Bürstadt II, der äußerst schwer zu durchblicken war und in dem sich zuletzt auch die Aussage-gegen-Aussage-Situationen häuften, hatte es die Aufgabe, sich rein auf die Fakten zu beschränken und so ein Urteil über Recht und Unrecht zu fällen.

Einen echten Sieger, das schien schon vorher klar, würde die Verhandlung nicht hervorbringen. So liest sich auch das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist: Hüttenfeld gewinnt mit 3:0 am Grünen Tisch – bekommt aber wegen der rassistischen Vorfälle, die das Gericht als erwiesen ahndete, drei Punkte abgezogen und eine Geldstrafe, die über das Mindestmaß hinausgeht.

Doch auch das Verhalten der Bürstädter 1b-Elf, die nach der 80. Minute geschlossen vom Platz ging, ist nicht zu tolerieren. Nur der Schiedsrichter hat das Recht, ein Spiel zu beenden oder abzubrechen. Als Zeichen der Menschlichkeit im Kampf gegen den Rassismus auf Fußballplätzen hatte der erzwungene Abbruch jedoch Sprengkraft. Endlich wurde im Kreis Bergstraße darüber gesprochen, was Tausenden Amateurfußballern in Deutschland widerfährt – und was viele andere tatenlos hinnehmen. Gegenspieler, Funktionäre, Ordner und Zuschauer, die die Situation wie unlängst in Hüttenfeld kleinreden und hinterher nichts gehört oder gesehen haben wollen, sind dabei kaum besser als jene, die Beleidigungen aller Couleur reinrufen. Das alles hat das Urteil berücksichtigt.

Ob es auch der Sache dienlich ist, dass die SG Hüttenfeld erwägt, in Berufung zu gehen, ist mehr als fraglich und nur sportlich nachvollziehbar. Doch der C-Liga-Spitzenreiter muss sich in der Restrunde – und nach Möglichkeit weit darüber hinaus – nicht nur an Ergebnissen messen lassen, sondern auch an der umfassenden Anti-Rassismus-Stellungnahme, die Vereinsvorsitzender Bernd Ehret kurz vor Weihnachten veröffentlichen ließ. Eine Berufung mit überschaubarer Aussicht auf Erfolg würde dieses Statement ad absurdum führen.

