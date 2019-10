Der „Sechser“ schnürt Fünferpack gegen Birkenau

Bürstadt.Am vergangenen Wochenende hat es Eintracht Bürstadt II in der Fußball-Kreisliga C beim 10:1-Kantersieg über den VfL Birkenau II so richtig krachen lassen. Dabei fertigte die zweite Mannschaft des Gruppenligisten mit den Odenwäldern kein Team ab, das etwa unten in der Tabelle steht. Selbst nach der deftigen Pleite rangieren die Birkenauer in der Tabelle mit zwei Punkten mehr auf dem Konto direkt vor der achtplatzierten ETB II.

Die Hälfte der Bürstädter Tore ging dabei auf das Konto von Mergim Dzackaj der in der 14., 36., 66., 85. und 90. Minute für die Reserve traf. „Ich glaube, es waren dann noch vier weitere Tore, an deren Vorbereitung ich beteiligt war“, erinnert sich der fünffache Torschütze selbst gerne an den vergangenen Sonntag.

Dabei hatte ETB-II-Trainer Attila Jambor im Duell gegen die Odenwälder bewusst auf Anleihen aus der ersten Mannschaft verzichtet, die ihr Heimspiel schon am Samstag gegen Spitzenreiter SG Langstadt/Babenhausen (2:3) absolviert hatte. „Wir haben einen festen Zweitmannschaftskader und wenn man sich den genau betrachtet, sind da schon gute Kicker drin. Die müssen allerdings als Team agieren, was wir zu Beginn der Saison noch nicht so gut hinbekommen haben. Was möglich ist, hat man am Sonntag gesehen, wo wir von der ersten bis zur letzten Minute Lust darauf hatten, Fußball zu spielen“, gefiel Jambor, wie die Reserve der Grün-Weißen über 90 Minuten voll durchzog. Die sehr positive Entwicklung in den vergangenen Wochen macht der Coach dabei auch an Mergim Dzackaj fest.

„Hüseyin Tutay habe ich zwar erst in der 68. Minute eingewechselt, aber wie er, Mergim Dzackaj und Valon Bajrami da unsere Achse gebildet und die Birkenauer durcheinandergewirbelt haben, das hat schon Spaß gemacht. Mergim war zu Saisonbeginn noch in Urlaub, da hat man schon gemerkt, dass er etwas gebraucht hat, um wieder reinzukommen“, weiß Jambor wie wichtig der gelernte Stürmer sein kann.

„Zu den ersten beiden Ligaspielen war ich noch in Urlaub und danach musste ich mich erst einmal an meine neue Position gewöhnen, schließlich spiele ich nicht mehr vorne im Sturm, sondern auf der Sechs. Damit komme ich jetzt aber immer besser klar“, sagt Dzackaj selbst. „Wie er in den letzten Spielen die Bälle nach vorne verteilt hat, das ist schon richtig gut“, bestätigt Jambor, dass Dzackaj auch diese Rolle hervorragend ausfüllt.

„Trotzdem taten mir natürlich auch die Tore gut, jetzt habe ich immerhin schon sieben Saisontreffer. Nachdem es Sonntag bereits 7:1 stand, haben wir uns gesagt, jetzt wollen wir auch die zehn Tore vollmachen. Und das haben wir getan“, sieht auch der 23-Jährige die Reserve der Grün-Weißen immer besser in Schwung kommen.

Lorsch als Gradmesser

Dass man sich auf dem Kantersieg nicht ausruhen darf, ist Dzackaj dabei bewusst. „Am Sonntag (13.15 Uhr) wartet mit dem Auswärtsspiel gegen die Tvgg Lorsch II eine schwere Aufgabe auf uns“, sieht Dzackaj die fünftplatzierten Klosterstädter durchaus als Gradmesser an, will er zum Rundenende doch gerne selbst mit der Eintracht unter den Top-Fünf stehen.

Fußball ist in der Familie Dzackaj dabei ein ständiger Begleiter. „Mein jüngerer Bruder Qendrim Dzackaj ist ja bei der FSG Riedrode, ich bin Fan von Eintracht Frankfurt, er von Bayern München, da geht der Gesprächsstoff so schnell nicht aus“, sagt Mergim Dzackaj und lacht.

