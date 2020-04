Der verhinderte Meister

Bürstadt.Mit dem vorzeitigen Abbruch der Tischtennis-Saison wird sich Frank Rosenberger so schnell wohl nicht anfreunden. „Wir fühlen uns wie Meister, sind es aber nicht“, betont der Abteilungsleiter und Trainer der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt, der auch Kapitän des ersten Bürstädter Herrenteams ist.

Als Spitzenreiter der Bezirksliga-Gruppe 1 steigen die TVB-Herren zwar direkt in die Bezirksoberliga auf – einen offiziellen Titel oder eine Meisterurkunde wird es aber nicht geben. Das ist bitter, denn noch nie seit dem bisher letzten Titel 2001 stand der TVB so dicht vor der Meisterschaft. 2012, 2015 und 2017 stiegen die Bürstädter als Vizemeister über die Relegation auf. 2019 verpasste die Rosenberger-Sechs den direkten Wiederaufstieg in der Trostrunde.

Diesmal war die sportliche Ausgangslage exzellent. In den Duellen mit den Top-Teams hatte sich der TVB zum Rückrundenstart schadlos gehalten. Zwei Punkte betrug der Vorsprung auf den Zweiten VfR Fehlheim III, der nach dem Wegfall der Relegation ebenfalls aufstiegsberechtigt ist. In den vier verbliebenen Partien wäre es für Bürstadt gegen die vier Letzten der Bezirksliga-Tabelle gegangen. Dann kam Corona. „Wenn alle fit geblieben wären, hätten wir sehr gute Möglichkeiten gehabt“, meint Rosenberger, der sich als verhinderter Meister ein Stück weit bestätigt fühlt: „Ich habe ja immer betont, dass alles erst gespielt werden muss. Aber es ist schon ein bisschen verhext für uns.“

Drittes Damenteam steigt ab

Rosenberger, der die mit 19 Erwachsenen- und zehn Nachwuchsteams größte Tischtennis-Abteilung im Kreis Bergstraße leitet, weiß aber auch: Es geht schlimmer. So hat Bürstadts drittes Damenteam durch den Abbruch die Chance verwehrt bekommen, seine Aufholjagd fortzusetzen. Das Bezirksliga-Schlusslicht, das noch gegen die direkten Konkurrenten SKG Zell und SG Mitlechtern gespielt hätte, steigt damit ab.

„Das tut schon weh. Das Team ist viel zu stark für die Kreisliga“, meint Rosenberger. Dagegen entkam Bürstadts abstiegsbedrohte Damen I als Tabellensiebter der Hessenliga Süd-West einem möglichen spannenden Endspurt. Die Bezirksoberliga-Damen hatten den Klassenerhalt als Neunter und Vorletzter schon länger fast sicher – es gab nur einen Absteiger.

Auch sonst mangelt es nicht an skurrilen Konstellationen. Zwar hat Bürstadts zweite Herrenmannschaft als Vierter keine Chance mehr, in der Bezirksklasse-Gruppe 1 aktiv in den Aufstiegskampf einzugreifen. Dafür darf der TVB in der kommenden Saison bis zu zwei weitere Teams für die Herren-Bezirksklasse melden. Zum einen dürfte Bürstadts „Dritte“ als Vierter der Kreisliga direkt hoch. Zum anderen hat das Jugend-18-Team des TVB durch den Saisonabbruch den dritten Platz in der Nachwuchs-Hessenliga sicher. Dieser räumt Bürstadt laut Verbandsstatuten einen Startplatz in der Bezirksklasse ein, sofern mindestens zwei Spieler des Jugendteams künftig bei den Herren spielen.

Mit Julian Müller, Daniel Gliewe und Laurin Morweiser wird der TVB sogar drei Talenten die Chance geben. Miles Rettig, der Vierte im Bunde, könnte noch ein Jahr in der Jugend spielen oder zu seinem Heimatverein SG 03 Mitlechtern zurückkehren. Wie es auch kommt, Abteilungsleiter und Coach Rosenberger ist stolz: „Die Jungs waren als neuntbestes Team in die Hessenliga gerutscht. Dass sie jetzt Dritter sind, ist aller Ehren wert. Sie haben sich gut weiterentwickelt, der Platz in der Bezirksklasse ist eine extreme Anerkennung.“ Ob die Bürstädter wirklich drei Bezirksklasse-Teams stellen werden, ist allerdings fraglich: „Wir werden das mit den Spielern besprechen.“ An den Kadern der TVB-Mannschaften, die sich zum größten Teil aus eigenen Leuten zusammensetzen, werde sich indes nicht viel ändern, blickt der Abteilungsleiter voraus.

Und so ist die größte Frage an der Wasserwerkstraße zurzeit eine rein sportliche: Wann geht es weiter? „Im Moment herrscht bei uns Stillstand, die Halle ist zu. Zwei Tische habe ich zu Leuten gefahren, die zu Hause spielen wollen“, erklärt Rosenberger: „Wir warten darauf, dass grünes Licht kommt und sehen, was dann möglich ist, damit wenigstens das Training wieder anlaufen kann. Tischtennis ist ein Mehrgenerationensport. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wollen wir sie nutzen.“

