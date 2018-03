Der Weg zur Riedroder Fusion

Anzeige

In welcher Klasse spielt die Spielgemeinschaft ab der kommenden Saison?

Die erste Mannschaft soll für die Kreisoberliga Bergstraße gemeldet werden. Eine zweite für die Kreisliga C Bergstraße. Dieser Plan hätte auch dann seine Gültigkeit, wenn die SG Riedrode wider Erwarten in die Kreisliga A absteigen würde. Würde der FSV wiederum in die Gruppenliga aufsteigen, ist es mehr als fraglich, ob das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird.

Hat eine Spielgemeinschaft Auswirkung auf die aktuelle Abstiegssituation in der Kreisoberliga Bergstraße?

Nein. Es bleibt bei zwei Direktabsteigern und einem Relegationsteilnehmer. Mannschaften wie TSV Auerbach, SG Wald-Michelbach, VfL Birkenau oder SV Fürth haben durch die mögliche Riedroder Spielgemeinschaft keinen Vorteil im Abstiegskampf.

Über die Fusion wurde in Riedrode lange gesprochen. Warum kann sie ausgerechnet jetzt zustande?

Nach dem Rückzug des alten Vorstands um den großzügigen Vorsitzenden und Sponsor Harald Ofenloch, der bereits über eine Fusion nachgedacht hatte, wollte eine junge Mannschaft um den neuen FSV-Vorsitzenden Christian Wartusch dem Verein neues Leben einhauchen. Dieses Vorhaben scheiterte. Einen Verein in dieser Größenordnung zu führen, zieht einen sehr großen zeitlichen Aufwand mit sich und bedarf der Unterstützung vieler Helfer im Hintergrund. Diese Unterstützung wurde Wartusch und seiner Mannschaft nicht mehr zu teil. „Der Vorstand kann nur auf ein Helferteam von ungefähr 15 Mitgliedern zählen. Das ist zu wenig, um einen Verein wie den FSV Riedrode zu führen,“ sagt FSV-Vorsitzender Christian Wartusch.

War auch bei der SG Riedrode ein Rückgang des ehrenamtlichen Engagements zu verzeichnen?

Ein Aufruf der SG Riedrode, das sich mehr Helfer für den Verein engagieren sollen, fruchtete vor einigen Jahren. Nun aber traf der Tod des langjährigen Vorsitzenden Joachim „Joe“ Metz die SG Riedrode hart. Dieser zog im Hintergrund die Fäden und regelte viele große Punkte nahezu geräuschlos. Seine ausgleichende Persönlichkeit hätte auch dem neuen Riedroder Verein gut getan. So konnte das Amt des Geschäftsführers, das Metz über viele Jahre ausübte, bei der vergangenen Hauptversammlung nicht besetzt werden.

Wer wird Trainer der neuen Riedroder Mannschaft?

Duro Bozanovic und Andreas Keinz, die aktuell die beiden Riedroder Mannschaften trainieren, sollen gleichberechtigt die Verantwortung für die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft tragen. Noch ist offen, wer die zweite Riedroder Mannschaft trainiert. Ein Kandidat wäre Dirk Horaczek, der Trainer der SG Riedrode II.

Wie sinnvoll ist die Fusion zwischen beiden Riedroder Vereinen?

Ein Ort wie Riedrode mit 1000 Einwohnern ist relativ klein für zwei Fußballvereine. Auch für eine Stadt wie Bürstadt sind fünf Vereine fast zu viel. Reduziert sich der Spielbetrieb in Riedrode etwas, so würde auch der 2006 verlegte Kunstrasen endlich eine spürbare Entlastung bekommen. Etwas schade ist es natürlich, dass zwei renommierte Vereine aus dem Kreis Bergstraße nicht mehr weiter existieren. SG und FSV Riedrode haben im südhessischen Fußball beachtliche Erfolge erzielt. Beispielsweise war die SG Riedrode von 1992 bis 1996 viertklassig, der FSV über viele Jahre hinweg in der Gruppenliga Darmstadt am Ball.

Wo wird das Domizil der Spielgemeinschaft sein?

Der FSV Riedrode will den Riedroder Fußballbahnhof, den er seit 1978 bewirtschaftet, verkaufen. Deswegen wird das Funktionsgebäude im Nordteil des Sportgeländes, in dessen Keller die Gaststätte der SG Riedrode untergebracht ist, die Fußballer beheimaten. „Wir brauchen keine zwei Vereinsheime“, sagt FSV-Vorsitzender Christian Wartusch.

Kann eine mögliche Fusion auch scheitern?

Theoretisch ja. Aber beide Vereine werden alles daran setzen, dass der Fusion zwischen beiden Riedroder Fußballvereinen im Frühjahr 2019 nichts im Wege steht. Dafür spricht auch die große Harmonie, die bislang in den gemeinsamen Gesprächen vorherrschend war. „Selten gab es mal einen Streitpunkt, der bislang nicht geklärt werden konnte“, sagt Horst Kreiling, der Vorsitzende der SG Riedrode. hias

