„Der Zusammenhalt ist uns hoch und heilig“

Er hofft, dass der FC Waldesruh auch mit dem Umstand zurechtkommt, nun in der Kreisliga D Staffel I wesentlich mehr Begegnungen austragen zu müssen als zuletzt.

„Das ist schon ein heftiges Programm, auch weil einige Spiele unter der Woche stattfinden“, sagt er. Dennoch wird die Konkurrenz gut daran tun, den kleinen Lampertheimer Verein, der seit 2009 an einer aktiven Fußballrunde teilnimmt, nicht zu unterschätzen. Der packte es in der vergangenen Saison als Tabellenzweiter immerhin bis in die Aufstiegsrelegation, in der er sich allerdings Mannschaften wie dem TSV Gadernheim und dem FC Ober-Abtsteinach II geschlagen geben musste. hias

