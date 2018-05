Anzeige

A-Jugendliche nicht dabei

Verzichten muss Lampertheim auf den Einsatz von A-Jugend-Spielern. Die sind am Sonntag mit ihrem Team in der Bezirksoberliga-Quali im Einsatz und daher haben die Verantwortlichen beschlossen, kein Risiko einzugehen. Da auch Timo Bohrmann beruflich verhindert ist und Benjamin Eschenauer mit seinem inzwischen bestätigten Kreuzbandriss sogar bis Weihnachten ausfällt, steht im letzten Rundenspiel nur ein dünner Kader zur Verfügung.

„Aber abgeschenkt wird nichts. Schon gar nicht in so einem Derby“, will Schmied noch einmal alle Kräfte bündeln, ehe sich am Dienstag die Mannschaft nur noch einmal zum Fußballspielen trifft. „Danach werden wir uns zusammensetzen und über die Planungen und Ziele für die kommende Runde sprechen – und dann ist erstmal Pause“, erklärt der Trainer. Bis Mitte Juni gibt er seinen Spielern dann frei.

„Beginnen werden wir dann im Kraft-Ausdauer-Bereich, ehe Anfang Juli wieder das Handballerische dazukommt“, hat er die Grobplanung für die Saisonvorbereitung bereits erstellt. „Wir sind aber auch alle froh, wenn die lange Runde jetzt erstmal vorbei ist und wir den Kopf etwas vom Handball frei bekommen“, gibt der erfahrene Trainer der Lampertheimer unumwunden zu. me

