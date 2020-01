Derbys als Fan-Magnet

Ketsch.Das Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier um den Sparkassen-Cup feiert am Freitag und Samstag seinen 20. Geburtstag. Es findet zum ersten Mal unter der Federführung der Spvgg 06 Ketsch statt, die vom SV Sandhausen die Rolle des Ausrichters übernommen hat. „Wir sind froh, mit Ketsch einen Partner gefunden zu haben, der uns bereits seit Jahren unterstützt. Die Zusammenarbeit klappt gut und ich bin überzeugt, dass die Besucher nichts vermissen werden“, sagt Otmar Schork, der mit seinem Sohn Tim die Hauptlast der Organisation trägt.

Jürgen Kohler, der im Dezember im Seehotel in Ketsch als Losfee fungierte, hatte ein glückliches Händchen und loste in der Gruppe C das Mannheimer Stadtduell VfR Mannheim gegen SV Waldhof und in der Gruppe A das Lokalderby Spvgg 06 Ketsch gegen FV Brühl aus.

Waldhof mit starkem Aufgebot

Die Mannheimer Fußball-Freunde werden vor allem die Auftritte des Drittligisten SV Waldhof im Auge haben, der mit einer durchaus respektablen Truppe antritt. Schließlich ist Trainer Bernhard Trares ein ausgesprochener Freund des Hallenfußballs und hat einigen seiner Profis aus dem aktuellen Drittliga-Kader grünes Licht für einen Auftritt in der Ketscher Neurotthalle gegeben, bevor es am nächsten Montag ins Trainingslager nach Side in der Türkei geht.

So stehen neben Mittelfeldmann Arianit Ferati und den Verteidigern Mete Celik und Marcel Hofrath auch Benedict dos Santos, Mohamed Gouaida und Florian Flick im Aufgebot des Drittliga-Dritten. Ergänzt wird der blau-schwarze Hallen-Kader mit Nachwuchsspielern aus der U 23 und der U 19. In dieser Zusammensetzung dürfte der SVW durchaus zu den Mitfavoriten auf den Turniersieg und die stolze Siegprämie von 4000 Euro zählen.

Eröffnet wird das Turnier am Freitag um 17 Uhr mit der Begegnung SV Sandhausen gegen die SGK Heidelberg. Um 19.16 Uhr steigt das Duell SVW gegen VfR. lofi/th

