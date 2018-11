Derbyzeit kurz vor der Winterpause

Ried.Am vorletzten Spieltag dieses Jahres treffen die vier Riedmannschaften der Fußball-Kreisliga A direkt aufeinander. Im Bibliser Stadion an der Pfaffenau empfängt der FVB die Lampertheimer Azzurri, auf dem Wattenheimer Sportplatz wird das Derby zwischen der SG NoWa und dem VfB Lampertheim ausgetragen.

FV Biblis – Azzurri Lampertheim

Seit etwas mehr als einer Woche ist Thomas Roth neuer Trainer bei den Biblisern. Bei seinem Debüt unterlag der FVB gegen Reichenbach mit 0:3 – und auch jetzt hängen die Trauben hoch, denn mit den Lampertheimer Azzurri kommt der Fünfte ins Bibliser Stadion. „Es wird wieder sehr schwer für uns, zumal unsere Möglichkeiten momentan stark begrenzt sind. In unserer Situation wäre ein Punkt super, alles, was darüber hinaus geht, würden wir sehr gerne mitnehmen“, betont Roth.

Er hat einige gute erste Eindrücke seiner neuen Elf sammeln können, auch wenn in der kurzen Zeit noch keine tiefgreifenden Veränderungen umsetzbar sind: „Nach dem Spiel gegen den SSV saßen die Spieler niedergeschlagen in der Kabine. Im Training haben wir versucht, die Partie etwas aufzuarbeiten und das wurde gut angenommen. In den letzten beiden Spielen vor der Winterpause müssen wir versuchen, noch den einen oder anderen Punkt mitzunehmen. Die richtige Arbeit beginnt dann aber erst im neuen Jahr.“ Vor den Lampertheimern hat Roth viel Respekt: „Ich kenne die Azzurri. Das ist eine junge, dynamische und kampfstarke Mannschaft. Trainer Martin Göring macht ein sehr gutes Training.“ Göring hofft, dass seine Truppe das Derby wie schon in der Hinrunde für sich entscheidet. Er weiß, dass seine Mannschaft als Favorit ins Spiel geht, warnt aber davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wir werden einen Teufel tun, den FVB wegen des Tabellenplatzes zu unterschätzen.“

SG NoWa – VfB Lampertheim

Bei der Sportgemeinde ist man mit der aktuellen Saison durchaus zufrieden. Nach der schwierigen letzten Runde übernahm Jens Stark im Sommer das Traineramt und führte die SG Nordheim/Wattenheim ins sichere Tabellenmittelfeld. Momentan stehen die Blauen auf dem achten Tabellenplatz und Stark hofft, dass seine Mannschaft dort auch überwintern kann.

Dazu müsste seine Truppe aber am Sonntag das Derby gegen den direkten Tabellennachbarn VfB Lampertheim unbedingt gewinnen. „Da wir in der nächsten Woche spielfrei bleiben, ist das unser letztes Pflichtspiel in diesem Jahr. Wir werden die Begegnung offensiv angehen und versuchen, unsere Heimstärke auszuspielen“, sagt Stark.

Beim VfB hat Trainer Stefan Svrga einen Punkt als Minimalziel ausgegeben: „Ich rechne mit einem ausgeglichenen Match auf Augenhöhe. Entscheidend wird die Tagesform sein.“ rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018