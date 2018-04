Anzeige

Auf André Bandieramonte (rotgesperrt) und Juan Marroqui Cases (private Feier) muss Bürstadt verzichten. „Wir haben aber auch noch andere Spieler, die Tore schießen können“, verweist das langjährige Vorstandsmitglied Reiner Künstler auf die Offensivqualitäten von Jens Hartmann und Hakan Yazici.

Al. Groß-Rohrheim – SG Riedrode

Ein spannendes Riedderby wird in Groß-Rohrheim angepfiffen, wo die Alemannia die SG Riedrode empfängt. Kämpften beide Vereine in der vergangenen Saison noch auf Augenhöhe um den Ligaverbleib, so ist dies in dieser Saison etwas anders. Im Gegensatz zu Riedrode waren die unteren Ränge in dieser Saison für die Alemannen nie ein Thema. Mit einem Heimsieg wollen die Groß-Rohrheimer ihre gute Position um Platz zwei aufrechterhalten. Die SG Riedrode hingegen braucht im Abstiegskampf jeden Punkt.

FV Hofheim – VfR Bürstadt

„Angesichts der guten Hofheimer Ergebnisse in der jüngsten Vergangenheit wird das ein schweres Spiel. Aber das wundert mich nicht, denn das FVH-Trainerduo Oliver Schader/Sven Dexler macht schon seit Saisonbeginn dort eine gute Arbeit“, warnt Bürstadts spielender Co-Trainer Chris Schamber davor, den FV zu unterschätzen. Fehlen wird der verletzte auf Kadir Kilic. hias

