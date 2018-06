Anzeige

Lampertheim.Während sich fast alle Tennis-Teams bereits seit knapp einer Woche in der fast zweimonatigen Sommerpause befinden, wird in der Bezirksliga der Damen morgen noch einmal gespielt. Dabei reist der Damensechser des TC Lampertheim zum TAV Eppertshausen (9 Uhr), einem direkten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft.

Nachdem die Lampertheimerinnen am vergangenen Sonntag gegen den TC Bad König eine überraschende Heimniederlage einstecken mussten, ist das Saisonziel Aufstieg gefährdet. Um die Tabellenführung weiter im Blick behalten zu können, wäre es wichtig, dass das Sextett um Kapitänin Alicia Klenk morgen beim noch ungeschlagenen Tabellenzweiten gewinnt.

Sportverbot für Teamführerin

Die Chancen auf den Auswärtssieg sind für Alicia Klenk jedoch eher gering, da die Spargelstädterinnen personelle Probleme haben. So muss der TCL auf Johanna Schäfer und Sarah Engelhardt verzichten. Auch Mannschaftsführerin Klenk kann nicht aufschlagen, wegen Entzündungen an der Hüfte darf sie in den nächsten vier bis fünf Wochen keinen Sport treiben. Bereits am vergangenen Sonntag plagte sich Klenk mit Schmerzen: „Im letzten Doppel habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt, das war sicherlich auch ein Grund für unsere Niederlage. Unter der Woche haben die Ärzte die Befürchtungen dann bestätigt. Ich bin deshalb froh über die Pause, so kann ich meine Verletzung auskurieren. Trotzdem ist es natürlich schade, dass wir verloren haben.“