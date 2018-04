Dezimierte FSG-Damen stemmen sich gegen Abstieg

Anzeige

Hinter den Ansprüchen zurück

Die Odenwälderinnen kommen als Tabellenfünfter und sind damit weit hinter der eignen Zielsetzung zurück. Eigentlich wollte Siedelsbrunn/Wald-Michelbach mit seiner ehrgeizigen Trainerin Katarzyna Feldmann um die Meisterschaft mitspielen, hatte aber viele schwache Partien und ist satte 18 Zähler hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter TGB Darmstadt zurück, der am vergangenen Wochenende bereits den Titel feiern konnte. Da der Anspruch Feldmanns, die gerne auch höhere Trainingsumfänge realisiert hätte, und die Wünsche der Spielerinnen weit auseinanderdrifteten, hat man sich bei der HSG inzwischen geeinigt, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. „Dennoch verfügt Siedelsbrunn über viel Qualität“, so Köhl. „Gerade im Rückraum und am Kreis sind sie sehr gut besetzt und haben mit Selin Büyükodabasi eine der besten Konter-Spieler-innen der Liga.“

Der FSG-Coach ist zwar überzeugt davon, über weite Strecken den Gästen Paroli bieten zu können, „aber man muss einfach sehen, wie die Kraft reicht. Unter normalen Umständen können wir nicht über 60 Minuten mithalten. Doch in einer einzelnen Partie ist immer alles möglich“, klammert sich der am Rundenende ebenfalls scheidende Coach an einen Strohalm. Auch im Kampf um den Klassenerhalt: „Es ist noch alles möglich, der Drittletzte ist nur einen, der Viertletzte nur zwei Punkte von uns entfernt. Aber es ist eine riesige Herausforderung für uns, unter diesen Umständen die Liga zu halten.“

