Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße gab es für den FC Olympia Lampertheim beim 1:5 gegen Spitzenreiter SG Unter-Abtsteinach II die erwartete Niederlage. Die zweite Mannschaft des TV Lampertheim musste sich dem SV/BSC Mörlenbach mit 1:3 geschlagen geben.

Mörlenbach – TV Lamperth. II 3:1

Dieter Knapp, Spielausschussmitglied des SV/BSC Mörlenbach, sah in seiner Mannschaft den letztlich verdienten Sieger. Den Gästen aus Lampertheim bescheinigte er zwar ein gutes Spiel, merkte jedoch an, dass diese noch nicht ganz eingespielt seien. „Aufgrund der guten individuellen Qualität werden die Lampertheimer aber noch den einen oder anderen Sieg holen“, prophezeite Knapp. In der 30. Minute nahm das Unglück der Lampertheimer Turner seinen Lauf. Nach drei Ecken in Folge gelang Niklas Dölp im Nachschuss das 1:0. War Sebastian Müller bereits bei diesem Treffer beteiligt, so trug auch das 2:0 die Handschrift des ehemaligen Jugendspielers von Eintracht Frankfurt. Nach seinem Freistoß scheiterte der Abwehrversuch von TVL-Akteur Steffen Götz, der Ball landete im eigenen Tor (63.). In der Schlussphase gab der TV Lampertheim II noch einmal Vollgas. Nach einem Freistoß von Mathis Frerking brauchte Patrick Bleiziffer am langen Pfosten nur noch einzuschieben – 2:1 (80.). Nun warf der TVL alles nach vorne und wollte den Ausgleich. Der Schuss aber ging nach hinten los, Ervin Beka machte das 3:1 (87.).

Oly. Lampertheim – U.-Abtst. II 1:5

Patrick Andres, dem Sportausschussmitglied der Olympia schwante angesichts der Tatsache, dass mehrere Spieler ausfielen, Böses. So war er letztlich durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die gegen den Spitzenreiter alles gab. Die Olympianer münzten ihre einzige Chance in ein Tor um, als Patrick Bräunig zum 1:3 traf (31.). Ab der 77. Minute musste der FC Olympia mit zwei Spielern weniger spielen, da Enes Durasi und Fehmi Dajakaj verletzungsbedingt ausschieden und keine Auswechselspieler zur Verfügung standen. „Ich bin froh, dass wir den Hammer in unserem Spielplan hinter uns haben. Die Mannschaft hat heute das herausgeholt, was herauszuholen war“, lautete Andres’ Fazit. hias