Anzeige

Worms.Bei den 16. Hockey Days in Worms bejubelten am Ende die Damen des Düsseldorfer HC den Turniersieg. Der 4:1 (3:0)-Finalsieg gegen den Club an der Alster aus Hamburg war für die Rheinländer eine kleine Genugtuung, schließlich standen sich beide Mannschaften erst am 4. Februar beim Final Four in Stuttgart im Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft gegenüber – und damals sicherte sich Alster durch ein 4:3 nach Penaltyschießen den Titel.

Die Finalbegegnung des von der TG Worms Hockey ausgerichteten Vorbereitungsturniers auf die am ersten Aprilwochenende beginnende Rückrunde in der Feldhockey-Bundesliga der Damen war enger, als es das Endergebnis aussagt. Die DHC-Damen zeigten sich auf der Jahnwiese aber konsequenter, was das Ausnutzen der Torchancen anging.

In der Vorrundengruppe zwei hatten sich die Düsseldorferinnen gegen den Club Raffelberg aus Duisburg (3:1) und Feldhockey-Meister UHC Hamburg (3:2) durchgesetzt. Der Club an der Alster hatte durch Siege über Rot-Weiss Köln (2:0) und Vorjahressieger Münchner SC (6:0) die Gruppe eins gewonnen. Außerdem bezwang Köln in der Gruppe eins München mit 4:2 und in der Gruppe zwei der UHC Hamburg Raffelberg mit 6:1. Im Spiel um Platz drei sicherte sich der UHC Hamburg gegen Köln durch ein 2:1 nach Penaltyschießen den Bronzeplatz, nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. and