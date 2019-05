Dicht vor der Torjäger-Krone

Marcel Eckhardt wurde am 17. Oktober 1995 in Bensheim geboren. Nach dem Abitur folgte bei der Firma Tyco eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach erfolgreicher Ausbildung ist er am Standort Darmstadt in der Zollabteilung tätig.

Von den Bambini des SV Schwanheim ging es für ein Jahr zur FSG Bensheim. Es folgte der SV Concordia Gernsheim, wo Eckhardt auch den Sprung in den Erwachsenenbereich schaffte. In der Gruppenligasaison 2015/2016 spielte er für den FSV Riedrode, bevor es zurück nach Gernsheim ging. Vor der Saison schloss er sich dem FC Alemannia Groß-Rohrheim an. and