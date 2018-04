Dicke Brocken auf dem Weg nach oben

Anzeige

Bezirksliga

TV Bürstadt II: Beim 1:9 in Mitlechtern blieb Bürstadts „Zweite“ ohne Chance. Für das Freitagsmatch (20.15 Uhr) beim Drittletzten BSC Einhausen (12:24 Punkte) rechnet sich der Absteiger (3:35) mehr aus. „Wir sollten am Freitag besser aufgestellt sein als in Mitlechtern. Einhausen wird allerdings um jeden Punkt kämpfen“, ist sich Rosenberger sicher.

Bezirksliga

SG Hüttenfeld: Bei der Hüttenfelder 6:9-Niederlage entpuppte sich Gegner TV Beerfelden wieder einmal als Wundertüte der Liga. Am Samstag (17.30 Uhr) muss der Dritte (22:16 Punkte) beim TTV Topspin Lorsch II (19:19) ran. Auch bei den Klosterstädtern, die punktgleich mit Beerfelden sind, hängt viel von der Formation ab.

Bezirksklasse

TV Bürstadt III: Bürstadts „Dritte“ absolvierte am Dienstagabend das vielleicht saisonentscheidende Kellerduell beim punktgleichen Neunten SG Gronau, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Das Ergebnis stand bei Druckbeginn dieser Seite noch nicht fest.

Bezirksklasse

TTC Lampertheim III: Nach drei Wochen greift Lampertheims „Dritte“ wieder ins Geschehen ein. Relegationsplatz zwei haben die Spargelstädter (34:4 Punkte) sicher – an einen Ausrutscher von Primus Fehlheim III (36:2) glaubt das Team jedoch nicht mehr. Am Freitag (20 Uhr) ist ein Sieg bei Schlusslicht SV Mörlenbach (1:37 Punkte) Pflicht. Zur Relegation am 6. Mai sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend: „Noch stehen die beiden Gegner aus der Bezirksliga nicht fest. Nach dem veränderten Abstiegsmodus werden es aber auf jeden Fall sehr starke Mannschaften sein.“ cpa

