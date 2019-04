Die 20-Tore-Marke fest im Blick

Lampertheim.Marcel Sutter feierte am 5. April seinen 29. Geburtstag – und am vergangenen Sonntag servierte der Stürmer der Azzurri Lampertheim im A-Liga-Derby bei der SG Nordheim/Wattenheim den Zuschauern einen lupenreinen Hattrick, als er sein Team nach 0:1-Pausenrückstand noch zum 3:1-Sieg schoss.

„Meinen 29. Geburtstag habe ich nicht so besonders gefeiert, das wird dann nächstes Jahr größer werden, weil es dann ja ein runder Geburtstag ist“, berichtet der Angreifer aus Mannheim-Sandhofen, der sich im ersten Match nach seinem Ehrentag noch nicht selbst beschenken konnte. „Wir hatten am 7. April das Derby gegen den VfB – und da habe ich beim Stand von 1:0 für uns einen Elfmeter verschossen. Als dann doch noch das 2:0 fiel und wir letztlich mit diesem Ergebnis auch den Heimsieg eingefahren haben, war ich dann schon froh. Trotzdem musste ich mir danach von den Jungs den einen oder anderen Flachs gefallen lassen. Zum Glück habe ich ja dann in Wattenheim mit meinen Dreierpack gezeigt, wie es besser geht.“

Am Dienstagabend hatten die heimstarken Azzurri den Spitzenreiter SG Unter-Abtsteinach II zum Nachholspiel auf dem Kunstrasen im Adam-Günderoth-Stadion zu Gast (siehe nebenstehende Meldung) – und Sutter traf beim 1:4 erneut. Diesmal zum zwischenzeitlichen 1:1. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie haben sich die Italiener in der laufenden Spielzeit in der Fußball-A-Liga auf Platz vier eingenistet und spielen am 25. April schon ihr nächstes Heimspiel, wenn der VfR Fehlheim II in der Spargelstadt gastiert. Dass es für die Azzurri nach ganz oben nicht mehr gehen wird, ist Sutter dabei bewusst – und doch freut sich der 29-Jährige über die laufende Runde: „Letzte Saison haben wir lange gegen den Abstieg gespielt und uns als Fünftletzter dann doch noch klar gerettet. Obwohl wir zwischenzeitlich auf dem Relegationsplatz standen, war bei uns im Team die Stimmung immer gut – und jetzt wo es so gut für uns läuft, ist sie natürlich sogar noch besser. Mir macht es bei den Azzurri großen Spaß, daher werde ich bleiben.“

Zusage für nächste Saison

Sutter gefällt der gewachsene Zusammenhalt. „Sicher gab es auch andere Angebote, aber hier ist es sehr familiär“, berichtet Sutter, der sich zuletzt auch sehr darüber freute, dass Kumpel Robin Schlicksupp wieder ins Team zurückkehrte. „Er hat mich ja vor der letzten Saison zu den Azzurri geholt. Nach seinem Riss des Syndesmosebandes sah es ja zwischenzeitlich so aus, als könne er gar nicht mehr spielen. Zum Glück kam es jetzt anders.“

Mit 19 Saisontoren in 18 Liga-Spielen ist der Stürmer schon jetzt treffsicherer als in der vergangenen Spielzeit. So netzte Sutter in seiner Premierensaison für die Azzurri in 26 Partien 15 Mal ein. „Ich habe mir selbst die 20 Tore-Marke zum Ziel gesetzt, da bin ich ja schon dicht dran. Wichtiger ist mir aber, dass wir gewinnen, auch wenn man nicht vergessen sollte, dass Stürmer natürlich auch an ihren Toren gemessen werden“, weiß BVB-Fan Sutter.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019