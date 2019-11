Die Bande kommt

Bürstadt.Die Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft 2019 kann kommen. Wie Wilfried Kungl, der Spielausschussvorsitzende des diesjährigen Ausrichters FSG Riedrode, am Mittwoch mitteilte, haben alle vier Bürstädter Vereine die Spielpläne und die Änderungen für die Stadtrunden am 27. und 28. Dezember abgesegnet. „Da gab es keine Diskussionen“, erklärte Kungl.

Damit wird das beliebte Championat in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule erstmals mit Bande ausgetragen. Das Seitenaus wird auf der Seite gegenüber der Tribüne abgeschafft. Mit einer Einschränkung: Ab einer noch zu bestimmenden Höhe – vermutlich auf Hüft- oder Brusthöhe, ähnlich wie bei einer echten Bande – soll ein Klebe- oder Absperrband die Aus-Grenze markieren.

„Die genaue Höhe legen wir mit den Vereinen fest. Jedenfalls wird diese eine Seite als Bande benutzt. Wir werden das beim Altherrenturnier am 27. Dezember testen. Sofern es dort keine Probleme gibt, werden wir das so für die ersten und zweiten Mannschaften übernehmen“, meinte Kungl. Das Prinzip mit Band habe sich schon bei anderen Turnieren bewährt: „Wir erfinden das Rad nicht neu.“

Gäste-Teams sagen ab

Bei einer weiteren Einschränkung appellierte Kungl „an die Vernunft der Spieler“, wie er betonte: „Wir werden darauf hinweisen, dass an der Bande nicht gegrätscht wird.“ Von der Änderung verspricht sich „Kooky“ – so Kungls Spitzname – schnellere, attraktivere Partien. Dass sein Plan, die Stadtrunden der Aktiven um Gastteams zu erweitern, an der fehlenden Bereitschaft der eingeladenen Vereine scheiterte (wir berichteten), hat Kungl noch nicht ganz verdaut: „Diese Chance ist für dieses Jahr leider vertan. Aber es ist schön zu sehen, dass die Freude bei den AH-Teams groß ist.“

Das Altherrenturnier am Freitag, 27. Dezember (ab 17.15 Uhr), könnte als Pilotprojekt für kommende Stadtmeisterschaften dienen. Hier spielen neben dem VfR Bürstadt, der FSG Riedrode und der SG Bürstadt/Bobstadt – dem AH-Team von SV Bobstadt und Eintracht Bürstadt – auch die SG Hüttenfeld, der DJK Sandhofen und von Germania Eich mit. Dabei messen sich die Bürstädter AH-Teams in Gruppe A und die Gastteams in Gruppe B. Später geht es mit Halbfinal- und Platzierungsspielen weiter. Das bestplatzierte Bürstädter Team ist Stadtmeister.

Die Turniere der ersten und zweiten Mannschaften verteilen sich am Samstag, 28. Dezember, über drei Runden. Den Anfang macht D-Ligist SV Bobstadt um 14.35 Uhr gegen Eintracht Bürstadt II. Um 15 Uhr messen sich VfR II und FSG II, um 15.25 Uhr trifft Kreisoberligist VfR auf Gruppenligist FSG. Um 16.25 Uhr spielt Bobstadt gegen die FSG II, um 16.50 Uhr die Eintracht II gegen den VfR II und um 17.15 Uhr treffen die „Ersten“ von Eintracht und VfR aufeinander. Den Abschluss bilden die Partien Bobstadt gegen VfR II (18.15 Uhr), FSG II gegen Eintracht II (18.40 Uhr) und das Duell der Gruppenligisten FSG und Eintracht (19.05 Uhr). cpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.11.2019