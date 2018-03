Anzeige

Riedrode.Ein Derby ohne Brisanz? So etwas gibt es nicht, schon gar nicht in Riedrode. Oder etwa doch? „Früher hatten die Derbys ein anderes Kaliber. Mittlerweile kennen sich die Jungs untereinander so gut und gehen auch Mal zusammen weg. Da ist nicht mehr die Brisanz alter Tage vorhanden“, meint Duro Bozanovic, Trainer des FSV Riedrode, vor dem Aufeinandertreffen mit der SG Ried-rode am Sonntag (15.15 Uhr) auf dem bestens vertrauten Waldsportplatz. Für den Zündstoff, der das anstehende Riedroder Kreisoberliga-Duell so besonders macht, ist nicht die langjährige Rivalität verantwortlich, sondern genau das Gegenteil. Für die kommende Saison streben SG und FSV eine Spielgemeinschaft an. Mittelfristig, voraussichtlich schon 2019, soll es auf einen Zusammenschluss der einst verfeindeten Clubs hinauslaufen.

Sportliche Situation im Fokus

Für die Spielgemeinschaft sind noch Formalitäten zu klären. Unter anderem erteilt der Hessische Fußball-Verband das Okay nur, wenn mindestens ein Verein weniger als 16 Spieler zählt (wir berichteten). Die Überlegungen der Clubs sind jedoch so weit fortgeschritten, dass die Zukunft beider Trainer geklärt ist. Demnach sollen Bozanovic und SG-Coach Andreas Keinz die neue Ried-roder Mannschaft als gleichberechtigtes Trainergespann führen.

Das bestätigten beide Übungsleiter im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das ist so angedacht. Duro und ich kennen uns seit frühen Jugendtagen. Ich könnte mir das nicht mit jedem vorstellen – mit Duro aber auf jeden Fall. Wir sind auf einer Wellenlänge“, erklärt Keinz. „Als ich 1992 nach Deutschland gekommen bin, gehörte Andreas schon sehr bald zu meinen besten Freunden. Ich sehe da überhaupt keine Probleme“, merkt Bozanovic dazu an.