Die Freude nach der Pause

Ried.Für die Tennis-Herren ist die zweimonatige Sommerpause beendet. Ab morgen wird wieder um Bälle, Punkte, Sätze und Siege gekämpft. Lediglich der Herrensechser der TG Bobstadt in der Gruppenliga bleibt spielfrei.

TG Crumstadt – TC Bürstadt (Sonntag, ab 9 Uhr): In den ersten beiden Saisonspielen sind die Bürstädter noch nicht in der Runde angekommen. Beide Spiele verlor das TCB-Sextett glatt und steht daher am Ende der Tabelle. „Wir können in diesem Jahr sowieso nicht absteigen. Deshalb haben wir auch keinen großen Druck. Als Sportler wurmt einen das aber doch. Die ersten beiden Begegnungen haben wir auch gegen die stärksten Mannschaften in unserer Gruppe gespielt“, sagt Bürstadts Mannschaftsführer Krystof Benes.

Am Sonntag erwartet Benes nicht unbedingt den ersten Sieg, vielmehr hofft er in Crumstadt auf ein respektables Ergebnis: „Wir wollen auf keinen Fall glatt verlieren. Ich denke schon, dass Crumstadt etwas schwächer als unsere bisherigen Gegner ist. Wir haben eigentlich keinen großen Druck und werden sehen, was in dieser Runde noch passiert.“

Dass die Bürstädter in diesem Jahr nicht viel zu bestellen haben, war bereits vor dem ersten Aufschlag klar: „Wir haben eine enorm starke Gruppe erwischt“, sagt Benes.

TC Rüsselsheim II – TC Biblis (Sonntag, ab 9 Uhr): Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Gurkenstädter in die Bezirksliga-Runde gestartet. Als Tabellenvierter reisen die Bibliser morgen zur zweiten Garnitur des TC Rüsselsheim und könnten sich bei einem Sieg gegen das momentane Schlusslicht nach oben vorarbeiten.

RW Groß-Gerau II – TC Hofheim (9 Uhr): Etwas schlechter als für die Bibliser verlief der Saisonauftakt für den TC Hofheim. In den ersten beiden Saisonspielen kassierte das Sextett um Kapitän Benedikt Nold Niederlagen und steht deshalb lediglich auf dem vorletzten Platz. Groß-Gerau hat dagegen alles in der Hand und konnte die ersten beiden Spiele gewinnen.

TC Traisa – TC Lampertheim (Sonntag, ab 9 Uhr): Auch für die Lampertheimer beginnt die Restsaison mit einem Auswärtsspieltag. Nach einem Sieg und einer Niederlage belegen die Spargelstädter den dritten Platz in der Bezirksligagruppe der Viererteams. Traisa hat bislang nur einmal gespielt – und verloren. Mit einem Sieg in Traisa könnte sich das Lampertheimer Quartett also nach vorne schieben. rago

