Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis

Riedrode.Bei der SG Riedrode sehnt man sich in der Fußball-Kreisoberliga endlich wieder nach einem Sieg, denn die Optimalausbeute von drei Zählern gab es zuletzt am 5. November 2017 mit dem 1:0-Heimsieg gegen den SV Fürth. Ein Heimspiel auf dem Waldsportplatz haben die Gelb-Schwarzen aus Riedrode auch am Sonntag. Dann gastiert um 15.15 Uhr der FV Hofheim zum Ried-Derby im Bürstädter Ortsteil. „Die letzten neun Spiele sind enorm wichtig für uns – und es gilt einfach auch einmal, wieder dreifach zu punkten“, hofft SGR-Trainer Andreas Keinz, dass dieses Vorhaben schon am Sonntag in die Tat umgesetzt werden kann. Auch wenn der Name Riedrode in der Kreisoberliga wohl zukünftig in der Form einer Spielgemeinschaft zwischen SG und FSV vertreten sein wird, hat bei den Gelb-Schwarzen keiner Lust, sportlich in die A-Liga abzusteigen.

Keinz gibt sich kämpferisch

Tipps der Trainer Andreas Keinz (SG Riedrode): „Der FVH hat sich im Winter mit Haser und Voukelatos noch einmal gut verstärkt. Ich hoffe, wir schießen am Sonntag ein Tor mehr als der FVH, egal wie!“ Oliver Schader (FV Hofheim): „Am Sonntag sollte unser Ziel mindestens ein Unentschieden sein, damit wir den Abstand halten. Ein Sieg wäre aber noch besser. Daher tippe ich auf ein 2:1 für uns.“ and

„Für mich zählt die SG Riedrode und natürlich will bei uns keiner runtergehen, das ist doch ganz klar“, sieht Keinz seine Mannschaft gerade auch nach der hohen 1:7-Auswärtspleite bei Spitzenreiter Eintracht Bürstadt gefordert. Während die Hausherren über das Osterwochenende spieltechnisch nicht aktiv waren, musste der FV Hofheim zum Nachholspiel beim SV Anatolia Birkenau antreten, wo der Aufwärtstrend der Blau-Weißen mit einer 1:2-Niederlage ein wenig ausgebremst wurde.

„Das war allerdings ein Kreisoberliga-Spiel ohne Kreisoberliga-Niveau – und zwar von beiden Mannschaften. Dass es so kam, war aber vor allem dem Hartplatz in Birkenau-Löhrbach geschuldet“, empfand FVH-Spielertrainer Oliver Schader die Platzverhältnisse als größtes Hemmnis für ein gutes Fußballspiel. „Wir hatten allerdings eine gute Einstellung und haben auch bis zum Schluss alles gegeben“, konnte Schader am Spiel seiner Mannschaft nicht allzu viel bemängeln, die ab der 14. Minute schon auf ihren Kapitän Marcel Mackemull verzichten musste. „Er ist umgeknickt und musste raus“, bangt Schader daher auch am Sonntag um den Einsatz des verletzten Hofheimer Kapitäns.