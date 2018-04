Anzeige

Bürstadt.Am Wochenende waren die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt spielfrei – den vorletzten Spieltag in der Hessenliga Süd-West hat der Tabellenzweite trotzdem gebannt verfolgt. Die Freude der Bürstädterinnen hielt sich freilich in Grenzen, als sich die Nachricht vom 8:1-Kantersieg des punktgleichen Dritten SV Ober-Kainsbach gegen den Sechsten TTC Biebrich herumsprach. „Für Biebrich ging es um nichts mehr. Sie haben das Spiel abgeschenkt, was ein Stück weit nachvollziehbar ist“, erklärte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Ärgerlich: Beim TVB trat Biebrich im März in Bestbesetzung an und setzte sich 8:6 durch. „Gegen die Aufstellung, mit der Biebrich gegen Ober-Kainsbach gespielt hat, hätten wir garantiert nicht verloren“, ärgerte sich Rosenberger: „Sie haben das Rennen um Relegationsplatz zwei richtig angeheizt.“ In der Tabelle trennen Bürstadt und Ober-Kainsbach nur noch zwei Spielpunkte.

Am letzten Spieltag ähnlich

Am letzten Spieltag ist die Ausgangslage ähnlich. Die TVB-Damen empfangen am Samstag (14 Uhr) den Vorletzten Rot-Weiß Walldorf (11:23 Punkte/Spielbilanz -26), der im Abstiegskampf jeden Zähler benötigt. Die Ober-Kainsbacherinnen treffen dagegen am Samstag (18 Uhr) zu Hause auf den Fünften TuS Nordenstadt, der „jenseits von Gut und Böse“ ist (Rosenberger). cpa