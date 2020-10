Die unvermeidliche Entscheidung

Ried.Gleich zwei politische Entscheidungen haben den Fußball im Kreis Bergstraße am Mittwoch eingeholt. Am späten Nachmittag kam zunächst das bundesweite Verbot für den Freizeit- und Amateursport, das ab kommenden Montag bis Ende November greift. Am Abend verkündete dann Landrat Christian Engelhardt eine neue Allgemeinverfügung. Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb darf ab sofort nur noch kontaktlos und unter Wahrung des Mindestabstands von 1,50 Metern ausgeübt werden.

Wenig später meldete sich Kreisfußballwart Reiner Held, der sich am Dienstagabend mit dem Landrat beraten hatte, via E-Mail bei den Vereinen: Der Spielbetrieb auf Kreisebene wird bis 30. November ausgesetzt. Am Donnerstagabend beschloss schließlich der Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) auf einer Videokonferenz, den Spielbetrieb in Hessen ab diesem Freitag „bis auf Weiteres“, jedoch „bis mindestens 31. Dezember“ vollständig auszusetzen. Das Training könnten die hessischen Fußballteams „bei entsprechender Verfügungslage“ schon im Dezember wieder aufnehmen.

Mit den Absetzungen war Kreisfußballwart Held dem Wunsch der Vereine nachgekommen. Bei einer Umfrage am Wochenanfang hatten sich über 80 Prozent für eine Unterbrechung ausgesprochen. „Wir haben mit dem Landrat verabredet, weiter in Kontakt zu bleiben und Euch umgehend zu informieren, wenn bei sinkenden Inzidenzwerten der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann“, teilte Held den Vereinen mit. Diese Aussage hatte der Kreisfußballwart noch vor dem Beschluss des HFV-Verbandsvorstands getätigt. Wir haben aktuelle Reaktionen.

Keinz: „Sportlich ist das bitter“

Reiner Held (Kreisfußballwart Bergstraße): „Die Entscheidungsfindung durch den Verband war vielleicht in den Augen mancher Vereine etwas langwierig, aber da muss ich einhaken. Es gab im gesamten Hessengebiet unterschiedliche Zahlen und der HFV wollte den Spielbetrieb so lange wie möglich aufrechthalten. Am Samstag gab es außerdem noch keine behördliche Vorgabe, nach der wir uns richten konnten. Bei der Umfrage haben fast alle Vereine mitgemacht. Sie konnten wählen zwischen einer Unterbrechung oder einer Fortführung der Runde nach behördlichen Vorgaben. Ich bin froh, dass die behördliche Regelung jetzt klar ist.“

Andreas Keinz (Trainer FSG Riedrode): „Klar hat sich beim Fußball noch keiner angesteckt, aber die Gefahr besteht, zum Beispiel in der Kabine. Sportlich ist das für uns bitter. Wir waren gut drauf, in der Breite waren fast alle fit. Aber die Gesundheit der Bevölkerung geht vor. Wir werden den Jungs ein Trainingsprogramm mitgeben, Ende November wollen wir nicht wieder bei Null stehen. Die Politik hat dem HFV die Entscheidung abgenommen. Ob die Maßnahmen insgesamt zu weit gehen, ist schwer zu sagen. Wenn man drei Leute fragt, hat man vier Meinungen.“

Jens Stark (Trainer SG Nordheim/Wattenheim): „Wir haben uns für eine Saisonunterbrechung ausgesprochen. In dieser Woche haben wir zwar trainiert, hatten aber noch keine sichere Information, ob gespielt wird. Auch wenn wir im Fußball bislang nur wenige Fälle haben, geht doch bei allen die Angst vor einer möglichen Ansteckung um. Ich hätte mir da vom Verband früher eine etwas klarere Ansage gewünscht. Am Sonntag sind wir wenige Stunden vor dem Anpfiff über die Absetzung informiert worden. Im Kreis Groß-Gerau lief das besser, dort wurde die Saison direkt bis Ende November unterbrochen.“

Torsten Schnitzer (Spielertrainer FV Biblis): „Eine schnellere einheitliche Lösung vonseiten des Verbands wäre für alle besser gewesen. Die Kommunikation hätte deutlich besser sein können. Wir müssen abwarten, ob die Stadt die Sportanlagen sperrt. Sollte das passieren, muss sich jeder eben individuell fit halten.“

Norbert Krezdorn (Pressesprecher VfR Bürstadt): „Auch wir vom VfR Bürstadt wurden vom Kreisfußballausschuss dazu befragt, ob wir weiterspielen wollen oder nicht. Da brauchten wir nicht lange zu überlegen, dass wir eine Pause für sehr sinnvoll erachten. Es kann nicht sein, dass einmal der eine Verein wegen Quarantäne seiner Spieler nicht spielen kann, dann wiederum ein anderer. Deswegen sollten wir uns jetzt alle in den Winterschlaf begeben.“

Patrick Andres (Sportausschussvorsitzender SG Olympia/VfB Lampertheim): „Endlich herrscht Klarheit. Und auch wir von der SG begrüßen die Entscheidung, dass jetzt erst einmal Pause ist.“

Klaus Anthes (Vorsitzender FC Alemannia Groß-Rohrheim): „Wenn sich die Situation entschärft, wäre es durchaus ratsam, Anfang Februar 2021 das Training wiederaufzunehmen und die Runde schon Mitte Februar fortzusetzen.“ ( rago/hias)

