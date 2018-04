Anzeige

Bezirksoberliga, TV Bürstadt: „Groß-Umstadt hat beim 5:9 den Heimvorteil genutzt. Wir haben in den Doppeln schwach gespielt, da hätten wir ein Spiel mehr gewinnen müssen“, haderte TVB-Kapitän Frank Rosenberger mit der nächsten verpassten Chance auf Zählbares. Am Freitagabend (20.15 Uhr) empfangen die Bürstädter den Sechsten TV Dreieichenhain II zum vorletzten Punktmatch. „Das ist kein Übergegner, aber die Mannschaft steckt mitten im Abstiegskampf“, weiß Rosenberger.

Bezirksliga, SG Hüttenfeld: Beim knappen 9:7-Erfolg über den Sechsten Lorsch II avancierten Matthias Thomas mit zwei Fünf-Satz-Erfolgen in der Mitte und Robin Gumbel mit zwei Punkten im hinteren Paarkreuz zu den Matchwinnern. Hüttenfelds Spitzendoppel Gwen Steier/Malte Böck behauptete sich ebenfalls zweimal im fünften Satz – darunter mit einem 13:11 im Entscheidungsdoppel gegen die Lorscher Juan Nacimiento/Philipp Graf. Als Dritter mit 24:16 Punkten kann die SGH entspannt in die Heimpartie gegen den abstiegsbedrohten Drittletzten Einhausen am Samstag (16.15 Uhr) gehen.

Bezirksliga, TV Bürstadt II: Wegen eines „Kommunikationsfehlers“ (TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger) musste Schlusslicht Bürstadt II beim 3:9 in Einhausen im hinteren Paarkreuz improvisieren. Das Doppel Christian Gliewe/Kevin März sowie Jan Epple und Benjamin Brüderl bewiesen Nervenstärke – alle Punkte kamen erst im fünften Satz zustande. Am Freitag (20.15 Uhr) schaut der ungeschlagene Tabellenführer SV Fürth beim Letzten (3:37 Punkte) vorbei.

Bezirksklasse, TTC Lampertheim III: „Das war nicht Spektakuläres“, erklärte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend zum 9:1 bei Schlusslicht Mörlenbach. Zwei Spieltage vor Rundenabschluss geht der Blick der Spargelstädter schon gen Relegationsrunde, die am 6. Mai in Schaafsheim steigt. Am Mittwochabend (20 Uhr) geht es in der Liga weiter: Der Dritte TTC Heppenheim IV kommt in die Sedanhalle.

Bezirksklasse, TV Bürstadt III: „Das war unser erstes Endspiel“, freute sich Rosenberger über das 9:6 der „Dritten“ in Gronau. Bei zwei noch ausstehenden Spieltagen liegt Bürstadt III (14:26 Punkte/Spielbilanz -46) jetzt vor den Gronauern (12:28/-43) auf dem rettenden neunten Platz. Beim punktgleichen Achten TV Ober-Laudenbach (-22) müssen die Bürstädter am Donnerstag (20 Uhr) ran.

