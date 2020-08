Dienst kommt schnell auf den Punkt

Schipkau.Zeit ist ein knappes Gut – besonders für Rennfahrer. Und es ist die Währung, die im Motorsport zählt. Angesichts der knappen Abstände, die Marvin Dienst beim Saisonauftakt in der ADAC GT Masters auf dem Lausitzring zur Spitze fehlten, war der 23-jährige Lampertheimer ganz zufrieden.

„Wir hatten 30 Minuten für die Vorbereitung auf das erste Rennen, keinen einzigen Test und dazu neue, völlig unbekannte Reifen“, fasste der Pilot des Schütz Rennstalls aus Bobenheim-Roxheim die keinesfalls einfachen Voraussetzungen für einen gelungenen Auftakt zusammen. „Dafür waren die Ergebnisse ganz gut: die Plätze neun und 13“, erklärte er – fügte jedoch gleich hinzu: „Aber, ich will Pokale, Podiumsplätze und in den Wertungen weiter nach vorne.“ Derzeit belegt der ADAC Junior-Motorsportler des Jahres 2017 im Gesamtklassement den elften Rang, in der Juniorwertung (bis 25 Jahre) ist er Zweiter.

Strategie geht auf

Wie groß die Leistungsdichte in der GT-Serie ist, machen zwei Zahlen deutlich: Am Samstag bewegten sich 23 Boliden innerhalb von fünf Zehnteln, am Sonntag waren 31 Autos innerhalb einer Sekunde unterwegs. „In beiden Läufen ging es extrem eng zu, aber wir haben jeweils eine gute Boxenstopp-Strategie gewählt“, sagte Dienst. „Im ersten Rennen bin ich lange draußen geblieben und habe von Startplatz 16 dann als Neunter an Philipp Frommwiler übergeben. Im zweiten Lauf kam der Wechsel früher, so dass wir dem Verkehr etwas aus dem Weg gehen konnten und ich noch auf Position 13 vorfahren konnte“, schilderte der Lampertheimer die jeweils 60-minütigen Duelle der insgesamt 33 Teams auf dem Lausitzring.

Jeweils noch einen Tick besser lief es für David Jahn. Der Porsche-Pilot aus Speyer belegte mit dem Team Küs Team75 von Timo Bernhard die Plätze vier und elf. „Wir haben zweimal gepunktet an diesem Wochenende und können zufrieden sein. Wir haben noch ein bisschen zu lernen und werden auch noch ein bisschen am Setup arbeiten, aber alles in allem war es ein gutes Wochenende“, meinte der 29-Jährige. Ganz anders war hingegen die Gefühlslage bei Jens Klingmann. Der Leimener musste den BMW von MRS Racing beide Male wegen Motorproblemen vorzeitig in der Box abstellen. „Das einzig Positive am Auftaktwochenende war, dass meine Handgelenke keine Probleme gemacht haben. Ich bin ein bisschen stolz darauf, mit meinen Platten und Schrauben so gefahren zu sein“, sagte der BMW-Werkspilot, der vor vier Wochen nach einem Rennrad-Unfall operiert werden musste und sich in der Reha quälte, um pünktlich fit zu sein.

Tests auf dem Sachsenring

Wie Klingmann sind auch seine Kollegen gespannt, wie es in zwei Wochen auf dem Nürburgring aussehen wird. „Wir sind gerade zum offiziellen GT4-Test auf dem Sachsenring“, berichtete Dienst am Mittwochnachmittag. Generell ist der Terminkalender des 23-Jährigen wieder gut gefüllt. „Nach drei Monaten Urlaub sind zwei Monate Vollgas genau das Richtige“, ist Dienst froh, nach der Zwangspause möglichst oft im Cockpit zu sitzen.

So wird er am kommenden Wochenende in Oschersleben im Porsche GT3 zwei Rennen fahren und dann am Mittwoch zum Nürburgring aufbrechen. Dort kämpft er am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr (live bei Sport1) um die nächsten Bestzeiten.

