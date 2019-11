Von Andreas Martin

Riedrode. Wenn sich Yll Krasniqi an die letzten Minuten des B-Liga-Heimspiels der FSG Riedrode II gegen den Tabellendritten TSV Weiher erinnert, hat der 36-Jährige gemischte Gefühle: „Bis zur 89. Minute führen wir mit 2:1 und dann bekommen wir in der 89. und 92. Minute zwei Gegentore und liegen auf einmal mit 2:3 hinten.“ Dagegen hatte der Abwehrspieler der Gruppenliga-Reserve etwas. Zumal er in der 12. Minute den 1:1-Ausgleich für die Blau-Schwarz-Gelben markiert hatte.

„Nachdem mir Dominik Wiegand schon das 1:1 aufgelegt hatte, das ich mit dem Kopf erzielt habe, habe ich sein Zuspiel in der 93. Minute mit dem Fuß zum 3:3 ins Tor von Weiher befördert. In dem Moment fühlte sich das an wie ein Sieg. Trotzdem hätte ich mit dem Team gerne die drei Punkte geholt“, erklärte Krasniqi. Immerhin verhinderte der Routinier mit seinen ersten beiden Saisontoren eine Niederlage.

„Unsere Ergebnisse der letzten beiden Heimspiele sind ja nicht so schlecht. Wir haben den damaligen Tabellenzweiten SC Rodau mit 5:1 geschlagen und jetzt gegen aus Weiher ein Unentschieden geholt. Wir haben eine sehr gute Truppe beisammen, die sicherlich mehr Potenzial hat, als aktuell Platz sieben. In dieser Spielzeit haben wir bisher auch ein bisschen Pech gehabt“, bedauert Krasniqi den einen oder anderen unnötigen Punktverlust. „Wir haben hier eine Truppe beisammen, bei der es immer Spaß macht, ins Training zu gehen. Diese Mannschaft ist meine zweite Familie“, verdeutlicht Krasniqi den Zusammenhalt des Teams.

„Ich bin jetzt 36 Jahre alt, verheiratet und habe drei Töchter, von denen die mittlere am Sonntag fünf Jahre alt geworden ist. Da denkt man schon über mehr Zeit mit der Familie nach. Eigentlich wollte ich in dieser Saison nur noch für die AH-Mannschaft spielen. Aber der FSG-Vorstand und FSG-II-Coach Andreas Zinke haben mich vor der neuen Runde gebeten, in der Zweiten weiterzumachen und das werde ich bis zum Saisonende auch tun“, gehört Krasniqi als ältester Spieler zu den Stützen des Teams.

Die Spiele begleiten Krasniqi dabei bis an seine Arbeitsstelle, denn beim Frick Getränkeservice in Bürstadt heißt sein Arbeitskollege Perica Bozanovic, der ebenso wie Krasniqi zu den Routiniers der Mannschaft zählt. „Da kann es schon mal vorkommen, das man noch mal über das Spiel redet“, berichtet Krasniqi und lacht.

Das Jahr 2007 war für den aus der kosovarischen Hauptstadt Pristina stammenden Krasniqi ein ganz besonderes. „Ich habe in Albanien meine Frau Gona geheiratet, die ja hier aus der Gegend stammt und kam dann nach Bürstadt“, hat der heute 36-Jährige längst ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. „In Pristina habe ich ein Studium der Sportwissenschaften abgeschlossen und könnte im Kosovo als Sportlehrer arbeiten. In Deutschland wurde aber leider nichts davon anerkannt“, berichtet Krasniqi. Wenn zumindest ein Teil des Studiums akzeptiert worden wäre, hätte ihm das weitergeholfen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.11.2019