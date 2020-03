Lampertheim.Kann man weite Teile der Rückrunde in der 3. Bundesliga Nord trotz numerischer Unterzahl überstehen? Die Tischtennis-Herren des TTC Lampertheim liefern in diesen Tagen eine klare Antwort: Ja, das geht. Zwei Wochen nach ihrem starken 6:4-Heimsieg gegen Hannover 96 holten die Südhessen ein nicht weniger beachtliches 5:5 beim punktgleichen Vierten Velbert.

„Dieses Ergebnis ist eine Sensation“, jubelte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend: „Wir haben ein Riesenspiel gezeigt.“ Wie schon beim wichtigen Erfolg gegen den Vorletzten Hannover stellte Lampertheim seine verletzte Nummer eins, Andrey Semenov, nur aus taktischen Gründen auf. Der Russe schenkte erneut seine zwei Einzel kampflos ab – sorgte aber mit seiner Anwesenheit dafür, dass Alfredas Udra, Istvan Molnar und Dmitry Zakharov auf ihren angestammten Positionen spielen durften.

Die riskante Taktik zahlte sich aus. Nach dem ersten Einzeldurchgang lag der TTC mit 4:2 vorn. Molnar holte zwei Punkte im hinteren Paarkreuz, Zakharov gewann sein erstes Einzel – und war im letzten Match auf dem besten Weg, den Zähler zum 6:4-Auswärtssieg einzutüten. In der Schlussphase der Partie klagte Zakharov jedoch über einen schmerzenden Ischiasnerv. Velberts Karl Walter ließ sich nicht lange bitten und gewann. „Vor dem Spiel hätten wir nicht gedacht, dass wir überhaupt eine Chance haben würden. Schließlich ist Velbert zu unserer Überraschung mit Constantin Cioti auf Position zwei angetreten“, erklärte van gen Hassend. Der 36-jährige Rumäne hielt Lampertheims Nummer zwei Udra in Schach. Udra hatte im ersten Durchgang Unions Spitzenspieler Lars Hielscher in vier Sätzen abgefertigt.

Nach dem Doppelauftakt hatte es 1:1 gestanden. Dabei machte Semenov, der sich Ende Dezember bei einem Trainingssturz das Handgelenk gebrochen hatte, an der Seite von Zakharov seine ersten Versuche. Mit Velberts Top-Duo Hielscher/Cioti hielten die beiden Russen über vier Sätze mit (10:12, 11:6, 1:11, 5:11). Im zweiten Doppel schlugen Udra/Molnar die Unioner Patrik Klos/Karl Walter in vier Durchgängen.

Semenovs Mini-Comeback war die zweite gute Nachricht für den TTC am viertletzten Spieltag. Möglicherweise wird Lampertheims Nummer eins schon am Sonntag (14 Uhr) wieder voll ins Geschehen eingreifen können. Dann ist der Tabellenfünfte, der den Klassenerhalt jetzt auch rechnerisch sicher hat (15:15 Punkte), zu Gast beim abstiegsbedrohten Drittletzten TTC Herne (10:18). „Der Gips ist ab. Es ist nicht ausgeschlossen“, sagte van gen Hassend. Zakharovs Beschwerden bereitet dem TTC-Boss keine Sorge: „Der ist hart im Nehmen.“ Der Kontrahent aus dem Ruhrgebiet, bei dem der Ex-Lampertheimer Nicholas Tio auf Position eins steht, ist nicht zu unterschätzen.

Rückschlag für TTC-Damen

Mehr denn je im Abstiegskampf stecken die Oberliga-Damen des TTC. Beim TSV Langstadt III unterlagen die Südhessinnen mit 5:8. Während Langstadts Reserve mit 11:17 Punkten auf Rang sechs weilt, muss Lampertheims Damenteam mit 9:21 Zählern und Relegationsplatz acht vorliebnehmen. Nur noch drei Spiele bleiben dem TTC-Quartett, um auf direktem Wege den Klassenerhalt zu schaffen. Entscheidend dürfte die vorletzte Punktpartie beim Siebten TTF Oberzeuzheim (10:22 Punkte) am 29. März sein. Eine Woche vorher müssen die TTC-Damen beim Dritten Kassel-Auedamm II ran. Zum Abschluss kommt Primus TTC Salmünster.

Gegen Langstadt meldete sich Inken Diederich krank ab. Für sie rückte Inessa Leckel ins Team. Leckel, die seit vier Monaten verletzungsbedingt kaum trainieren kann, gewann ein Einzel sowie das Doppel neben Tanja Haberle. Zwei Punkte sammelte TTC-Spitzenspielerin Anne Lochbühler, ein Punktgewinn ging auf Haberles Konto.

