DM 2021 in Kassel

Kassel.Die nationalen Leichtathletik-Meisterschaften 2021 finden in Kassel statt. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik- Verband (DLV) nach einer Präsidiumssitzung am Dienstag in Darmstadt mit. Die Entscheidung fiel unabhängig von den weiteren Gedankenspielen um eine Wiederholung der Finals von Berlin: Am ersten August-Wochenende hatten in der Hauptstadt Titelkämpfe von insgesamt zehn Sportarten stattgefunden, darunter die der Leichtathleten.

Nach den Erfolgsquoten bei den Fernsehübertragungen hatte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann gesagt: „Die Zahlen schreien nach einer Wiederholung. Die Premiere soll nicht das letzte Mal sein.“ Er regte einen Zwei-Jahres-Rhythmus an. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, Schalten zwischen den Sportstätten in unterschiedlichen Städten zu machen.

Der genaue Termin für die Titelkämpfe in Kassel steht noch nicht fest. Sie sind die wichtigste Qualifikation für die WM in Portland/USA. Im Auestadion hatten zuletzt 2016 die Meisterschaften stattgefunden. Die Meister und Olympia-Teilnehmer 2020 werden am 6./7. Juni in Braunschweig ermittelt. dpa

