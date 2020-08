Doppel fallen weg

Ried.Dem hessischen Tischtennis widerfährt in Folge der Corona-Pandemie eine Revolution. Für die Saison 2020/21 streicht der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) bis auf Weiteres alle Doppel aus seinen Mannschaftskämpfen. Im Gegenzug werden die Einzelbegegnungen aufgewertet. „Es sind alle vorgesehenen Einzel auszutragen“, teilt der HTTV auf seiner Homepage knapp mit.

Das bedeutet: Im Sechser-Paarkreuzsystem, das in Hessens Männer-Amateurklassen üblich ist, fallen die drei Auftaktdoppel und das mögliche Entscheidungsdoppel weg. Stattdessen wird der Sieger in zwei Durchgängen zu jeweils sechs Einzeln ermittelt, die fix zu bestreiten sind. Damit sind Endergebnisse von 12:0 bis 6:6 möglich. Dasselbe gilt für das Werner-Scheffler-System, das in den Frauenklassen üblich ist. Hier fallen die zwei Auftaktdoppel weg. Die Viererteams stehen sich in drei Durchgängen mit je vier Spielen gegenüber, so dass auch hier zwölf Punkte verteilt werden.

Noch nicht alle Hallen offen

Im Bundessystem, das bei den Jugend- und Schülerteams gängig ist, fallen die beiden Auftaktdoppel weg. Dafür werden die acht Einzelpartien – zwei Viererteams absolvieren zwei Durchgänge à vier Einzel – ausgespielt. Hier sind jetzt Endergebnisse von 8:0 bis 4:4 möglich. Die Gesamtwertung bleibt in allen Systemen unberührt. Ein Sieg bringt weiter zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt. „Es bleibt in allen Spiel- und Altersklassen bei der geplanten Vergabe von Tabellenpunkten“, stellt der HTTV klar.

Seine Entscheidung, die Doppel zu streichen, begründet der Verband mit grundsätzlichen Bedenken. Die ursprüngliche Entscheidung, die Runde inklusive Doppel zu starten, hätte das HTTV-Präsidium „nicht aus völliger Überzeugung“ getroffen, „sondern vor allem aufgrund rechtlicher Bedenken, dass ein Verstoß gegen die Wettspielordnung begangen werden könnte“. Der HTTV müsse sich „vor allem an den Vereinen mit den strengsten Auflagen orientieren“, heißt es: „Einige könnten nur schwerlich oder überhaupt nicht am Spielbetrieb teilnehmen, in einer hessischen Stadt wurden die Hallen noch nicht geöffnet. Durch die steigenden Infektionszahlen werden Bestimmungen aktuell verschärft.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz vom 21. August in Hessen weise den höchsten Wert aller Bundesländer auf, erklärt der HTTV weiter.

Im Ried wurde die Regelung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Wir versuchen unser Bestes, um dem Spielbetrieb nachzugehen“, meint Frank Rosenberger, Abteilungsleiter beim TV Bürstadt und Kapitän des ersten Herrenteams: „Wir fangen jetzt erst einmal so an. Es kann ja passieren, dass der Verband die Doppel wieder aufnimmt – oder den Betrieb wieder aussetzt, wenn sich die Lage verschlimmert.“

Aus sportlicher Sicht hat Rosenberger, der in der abgelaufenen Runde mit Jan Epple das stärkste Doppel der Bezirksliga-Gruppe 1 stellte, durchaus Bedenken: „Für Mannschaften, die gerne Doppel spielen oder starke Doppel haben, ist die Entscheidung natürlich schade.“ Auch sieht Rosenberger etwa für das Sechser-System, bei dem ein Team nach dem Doppelauftakt 3:0 führen kann, größere Auswirkungen als für das Scheffler- oder Bundessystem.

Unverständnis in Bürstadt

Für Bürstadts Tischtennis-Sportchef ist aber klar: „So ist wenigstens gewährleistet, dass wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das ist mir lieber als gar nicht zu spielen.“

Tobias Meixner, Kapitän des TTC Groß-Rohrheim, sieht es anders. „Ich bin der Meinung, dass man erst gar nicht mit aller Gewalt die Saison durchprügeln sollte. Wenn keine Doppel gespielt werden dürfen, warum spielt man denn überhaupt“, fragt er sich. Und merkt an: „Die Doppelpartner fahren in der Regel auch gemeinsam zu einem Auswärtsspiel – da kommt man sich mitunter näher als am Tisch.“

Meixner rechnet mit einer „chaotischen“ Saison: „Ich denke, dass einige Spieler aus Angst vor dem Virus überhaupt nicht antreten werden. In Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis sind bereits alle Spiele bis zum 30. September abgesagt worden.“

Der TTC-Kapitän vermisst ein einheitliches Bild: „Was passiert auf Bezirksebene, wenn Mannschaften aus diesen Kreisen auf Teams aus anderen Kreisen treffen?“. Für ihn gebe es nur zwei Optionen: alles spielen oder alles absagen. „Rein aktuell, aufgrund der steigenden Fallzahlen, wäre die zweite Option alles andere als unvernünftig“, findet Meixner.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.08.2020